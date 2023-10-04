Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость

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Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие продукты способны вызывать сонливость. По словам специалиста, это сладости, белый рис, белый хлеб и картофель. Об этом пишет «Газета.ru»._
«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — цитирует издание слова собеседницы.
Тананакина отметила, что в регуляции сна важную роль играют магний и аминокислота триптофан. Она добавила, что для улучшения сна в рацион стоит добавить продукты, богатые магнием - например, орехи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад.
«Если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — заключила врач.
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