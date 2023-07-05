Эндокринолог Янг объяснила, какая еда губит поджелудочную

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Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что не стоит полностью убирать из рациона жирное, так как при нарушении работы поджелудочной железы теряется способность всасывания жиров и может развиваться дефицит жирорастворимых витаминов. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
«Убирать жиры из рациона, даже если у вас уже есть проблемы с поджелудочной железой, полностью не следует. При этом основное блюдо должно обязательно содержать белок (мясо, рыба, яйца)», — отметила врач.
По словам Янг, в рационе допустимы сливочное, топленое, оливковое или кокосовое масло, а также авокадо.
«При наличии сложностей с перевариванием, обратитесь к врачу для подбора терапии ферментными препаратами», — уточнила эндокринолог.
При этом дрожжевой хлеб, выпечку из белой муки, сосиски, салями и сладости поджелудочная не любит. К этому же списку следует отнести любые жареные блюда, алкоголь и сладкие газированные напитки, предупредила Екатерина Янг.
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