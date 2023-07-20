Эндокринолог Юрочкин: сильная сонливость указывает на неожиданные проблемы

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Врач-эндокринолог Александр Юрочкин перечислил симптомы скопившихся в организме токсинов. Они заставляют человека чувствовать себя вялым, слабым и сонливым.
«Если вы спите более семи-восьми часов и не чувствуете бодрости в течение дня, возможной причиной этого являются токсины. Нехватка энергии, вялость, сонливость — это следствие того, что организм задействует свои ресурсы для избавления от нежелательных веществ», — отметил медик.Читайте также:
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