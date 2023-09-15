Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о лишнем весе из-за любви к сухофруктам

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Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала в своём Telegram-канале о вреде чрезмерного употребления сухофруктов
«Сухофрукты с одной стороны очень полезны, а с другой — очень коварны. Их зачастую готовят в сиропе. Можно спросить у продавца, как готовят разные сорта сухофруктов, но насколько честным будет ответ?» — задается она логичным вопросом.
К тому же, как добавляет эндокринолог, зачастую сухофрукты накладывают себе в маленькие тарелки и мисочки прямо на рабочем столе — а в таком «агрегатном состоянии» их чрезвычайно легко переесть.
Гораздо лучше будет, заключила доктор Павлова, если начать относиться к изюму, кураге и прочим сухофруктам как к лекарствам, т.е. принимать их небольшими дозами после основной еды.
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К тому же, как добавляет эндокринолог, зачастую сухофрукты накладывают себе в маленькие тарелки и мисочки прямо на рабочем столе — а в таком «агрегатном состоянии» их чрезвычайно легко переесть.
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Артем Путинцев