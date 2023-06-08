Environmental Health Perspectives: бытовые химикаты увеличивает риск ожирения у детей

РИА Новости/Константин Михальчевский
Учёные из Университета Брауна рассказали об опасности бытовой химии для беременных
«Лента. Ру» пишет, что учёные сделали вывод, что воздействие определенных веществ во время беременности увеличит риск ожирения у детей в будущем. Результаты исследований были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.
Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) распространены в текстиле с масло- и водоотталкивающими свойствами, средствах личной гигиены, пенах для пожаротушения, упаковке для пищевых продуктов, медизделиях..
Ранее уже было доказано токсичное воздействие этих веществ на организм человека. Сейчас специалисты проверили влияние PFAS на состояние здоровья плода в утробе матери, а также после его рождения.
Было проанализировано количество семи различных PFAS в образцах крови, которые взяли у матерей во время беременности. Затем был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) каждого ребенка и приблизительные показатели жировых отложений.
Было обнаружено, что воздействие PFAS во время беременности связано с повышением ИМТ и увеличенным риском ожирения у детей.
Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова подвергла критике Министерство здравоохранения, не сумевшее вовремя разработать дорожную карту по борьбе с детским и подростковым ожирением. ТАСС пишет, что в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна Голикова раскритиковала замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) распространены в текстиле с масло- и водоотталкивающими свойствами, средствах личной гигиены, пенах для пожаротушения, упаковке для пищевых продуктов, медизделиях..
Было проанализировано количество семи различных PFAS в образцах крови, которые взяли у матерей во время беременности. Затем был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) каждого ребенка и приблизительные показатели жировых отложений.
Было обнаружено, что воздействие PFAS во время беременности связано с повышением ИМТ и увеличенным риском ожирения у детей.
Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова подвергла критике Министерство здравоохранения, не сумевшее вовремя разработать дорожную карту по борьбе с детским и подростковым ожирением. ТАСС пишет, что в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна Голикова раскритиковала замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Мария Фирсова