Эпидемиолог Гинцбург рассказал, почему сейчас продолжают существовать чумные очаги

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«Когда дети или начинающие любители начинают охотиться и разделывать тушки неправильно, без употребления тетрациклина, они заражают себя. И если человек подхватил это заболевание, пришёл в деревню и на кого-нибудь подышал за два-три дня до того, как совсем стало плохо, начинается тяжелейший случай. Но таких давно уже не было. Все это знают и купируют», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Гинцбург.
Гинцбург подчеркнул, что в настоящее время подавляющее большинство охотников всегда носят с собой тетрациклиновые антибиотики, к которым особо чувствительно чума.
Ранее Александр Гинцбург призвал для предотвращения вспышки заболеваемости корью в России провести массовую зачищающую вакцинация против этого вируса. Он отметил, что в первую очередь следует вакцинировать тех, у кого уровень антител к заболеванию низкий. А уровень антител можно проверить с помощью анализов.