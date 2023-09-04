Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп нужен человечеству

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«С позиции экологии, — всё, что живёт и укрепилось, будет долго-долго жить, и нам не удастся от него избавиться. Был коронавирус, есть и будет, а интенсивность может меняться. Но вот оказалось, что вирус гриппа и вирус коронавируса между собой враждуют. Так, если мы уменьшим количество гриппа, что нам и удалось сделать, то на его место придёт коронавирус», — сказал Гундаров.
«Земля вращается вокруг Солнца, и там есть четыре точки – зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. И вот в этих точках наблюдаются волны. Самая большая волна каждый год, причём не только от коронавируса, и даже не инфекционных заболеваний, приходится на конец декабря — начало января. То есть на иммунную систему влияет солнечная радиация», — сказал Гундаров.Читайте также:
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