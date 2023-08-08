Эпидемиолог Михайлов рассказал об успехах в лечении гепатита С

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Если сначала, когда медики только начали применять для лечения гепатита С интерфероны, их эффективность достигала 30 процентов и это считалось успехом, то позже, когда появились препараты на основе ингибиторов полимерплазы РНК, лечение интерферонами утратило свою актуальность. Современные препараты позволяют достичь полного излечения в 95-98 процентах случаев. Это удивительный результат, который показывает, что найден эффективный способ лечения гепатита С, заключил эксперт.
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