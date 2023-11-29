Эпидемиолог Покровский: Скоро установят возбудителя пневмонии в провинциях КНР

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Академик РАН, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский заявил, что возбудителя загадочной пневмонии, которая обнаружилась в некоторых провинциях КНР, скоро установят.
Специалист призвал не паниковать по этому поводу и не бояться новой эпидемии.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о серьёзных последствиях отсутствия головного убора зимой. Так, по словам врача, так можно подхватить много заболеваний. Он отметил, что переохлаждение может стать причиной скарлатины, ангины, гломерулонефрита.
Опасны прогулки без шапки и для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, такими, как тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит.
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«Есть специальные программы по выделению новых и неизвестных возбудителей. Поэтому я думаю, что скоро мы точно узнаем, что там происходит. Пока должны быть проведены соответствующие исследования. Китайцы вполне способны такие исследования провести, и скоро опубликуют эти данные», — отметил в беседе с «Царьградом» Покровский.
Опасны прогулки без шапки и для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, такими, как тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит.
«Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам. Это, по правде говоря, самое неприятное, что может спровоцировать прогулка без шапки», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
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Мелисса Тимофеева