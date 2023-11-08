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«Еще 5 минуточек»: Привычку ставить несколько будильников назвали опасной

Профессор психиатрии Баснер: Ставить несколько будильников для пробуждения вредно
08 ноября 2023, 09:29
Фото: istock / morgan23

Фото: istock / morgan23

Профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Матиас Баснер рассказал, в чем заключается опасность пробуждения от нескольких будильников. Об этом пишет HuffPost.


Эксперт рассказал, что установка будильников через определенный промежуток времени негативно влияет на качество сна. Он объяснил, что для восстановления организма важна непрерывность сна.

Баснер порекомендовал ставить один будильник, чтобы проснуться, так как из-за повторного пробуждения человек может себя чувствовать уставшим и это состоянии может сохраняться весь день. Он объяснил, что это происходит из-за прерывания быстрой фазы сна, в которую мозг погружается перед пробуждением.

«Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь», — заявил профессор.

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#сон
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Мужчинам назвали три способа усилить оргазм
Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм
08 ноября 2023, 06:58

Фото: istock / Andrii Lysenko

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой рассказали о трех способах, которые могут мужчинам испытать более яркий оргазм. Об этом пишет издание Men's Health.

Голдман посоветовала во время интима стимулировать область между половым членом и анусом. Она объяснила, что данная зона содержит край много нервных окончаний и она достаточно чувствительна. Эксперт также рекомендовала сконцентрироваться на дыхании и физических ощущениях.  

«Дышите медленно и глубоко. Это усилит поступление кислорода в область гениталий, что сделает кульминацию сильнее», — дала совет Голдман.
Роббой же рассказал про множественный оргазм. Он дал совет мужчинам при приближении оргазма делать упражнения Кегеля, а именно напрягать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. Эксперт сказал, что это похоже на остановку мочеиспускания. Сексопатолог утверждает, что данный метод поможет разнообразить половую жизнь. 

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#эксперт
#жизнь
#секс
#мужчины
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Россиян предупредили о приближении пика заболеваемости коронавирусом
Иммунолог Крючков: пик заболеваемости коронавирусом в России будет в декабре
08 ноября 2023, 06:24

Фото: iStock/zetat

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает, что максимальное число случаев заболевания коронавирусом в России в текущем году следует ожидать в декабре. Он предупредил о приближении к этому пику в беседе с изданием «Лента.ру».
Крючков отметил, что на данный момент наблюдается начало осенне-зимне-весеннего периода, который обычно охватывает период с октября по середину апреля в разные годы.

Иммунолог добавил, что в текущем году реальное число заболевших, скорее всего, будет ниже, чем в предыдущем и значительно ниже, чем в прошлых волнах, таких как омикрон. Тем не менее, всплеск заболеваемости будет заметным.

Крючков также отметил, что в России сейчас проводится значительно меньше тестирования на COVID-19, и по этой причине официальные данные о росте числа заболевших могут быть недооценены.
Иммунолог заключил, что пик заболеваемости ожидается в декабре и может совпасть с сезонностью распространения «пиролы», традиционно активной в этом месяце.

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Врач Худякова: Отсутствие либидо может быть симптомом неожиданного заболевания
Врач Худякова: Отсутствие либидо может говорить о болезни щитовидки
08 ноября 2023, 05:58

Фото: iStock/BongkarnThanyakij

Врач-эндокринолог Мария Худякова заявила, что жители мегаполисов часто сталкиваются с повышенной утомляемостью, тревожностью, слабостью, снижением внимания и бессонницей. Такие симптомы могут возникать не только из-за интенсивного ритма жизни, но и из-за нарушения гормонов щитовидной железы, отметила специалист.
«Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос — тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Если человек спит не менее семи часов, не перерабатывает и придерживается правильного питания, ​однако перечисленные симптомы сохраняются — ​стоит незамедлительно обратиться к врачу, ​подчеркнула Мария Худякова.

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#здоровье
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Daily Mail: Учёные выяснили, что приём некоторых витаминов может вызвать рак
Daily Mail: Употребление добавок кальция и бета-каротин может спровоцировать рак
08 ноября 2023, 05:22

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Американские учёные из университета Тафтса выяснили, что приём высоких доз добавок кальция удваивает риск летального исхода при онкологических заболеваниях. Кроме того, их коллеги из университета Цинхуа обнаружили, что бета-каротин повышает вероятность возникновения рака лёгких, пишет Daily Mail.
Принято считать, что бета-каротин положительно влияет на работу мозга, улучшает память и внимание. Однако в результате проведения исследователями анализа 18 научных работ на соответствующую тему, оказалось, что эта пищевая добавка примерно на 16% повышает риск онкологических заболеваний лёгких  у курильщиков.

Их коллеги из университета Тафтса в США также изучили связь между увеличением вероятности появления различных видов рака и употреблением пищевых добавок. По словам учёных, приём более 1000 мг добавок кальция ежедневно в два раза увеличивает риск летального исхода при любом типе онкологии.

Профессор диетологии Майк Лин пояснил, что организм человека не способен перерабатывать избыточное количество витаминов.

«Люди эволюционировали, потребляя очень ограниченное количества витаминов из пищи», — отметил специалист.

Потребность организма в различных витаминах может обеспечить сбалансированный рацион, а пищевые добавки не стоит употреблять без назначения врача, заключил Майк Лин.

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#здоровье
#врач
#память
#люди
#витамины
#ученые
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Врач Лагутин назвал неожиданный фактор, влияющий на здоровье горла
Врач Лагутин заявил о вреде стресса для здоровья горла
07 ноября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Koldunov

Врач-оториноларинголог Валентин Лагутин заявил, что стрессы могут пагубно повлиять на здоровье горла и даже привести к осиплости.
«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он также отметил, что на горло оказывают пагубное влияние курение, а иссушающие и холодные напитки, а также слишком кислые, жареные, острые и пряные продукты питания. Эти факторы могут вызвать осиплость, першение и боли в горле.

Кроме того, специалист рекомендовал полоскать горло после каждого приёма пищи для профилактики.

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Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября

Названы самые опасные методы лечения насморка

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#курение
#продукты
#врач
#напитки
#здоровье
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Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября
07 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/monstArrr_

Директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов заявил, что подъём заболеваемости гриппом ожидается в конце этого месяца.
«Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). Этот вирус давно известен. И что очень важно: все вакцины, которые мы используем в этом сезоне, включают защиту от H3N2», – добавил в беседе с Газета.ру Лиознов.

При этом, он отметил, что пока точно неизвестен сценарий заболеваемости в России. По словам эксперта, если учитывать ситуацию в Южном полушарии, на которое ориентируются учёные, то есть вероятность, что вирусы ОРВИ будут циркулировать как обычно.

Ранее доктор отоларингологии Калсын Гамзатов в условиях увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом предостерёг от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут навредить здоровью.

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#грипп
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Гастроэнтеролог предупредил россиян о требующей срочного лечения боли в спине
Гастроэнтеролог Вялов: Сильная боль в спине может быть признаком панкреатита
07 ноября 2023, 15:41

Фото: istock / undefined undefined

Сильные боли в спине могут сигнализировать о проявлении панкреатита, из-за которого разрушается поджелудочная железа. Об опасном симптоме предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов на своем YouTube-канале.
Он рассказал, что во время панкреатита клетки поджелудочной разрушаются и отмирают, из-за чего могут быть болезненные ощущения в области спины. Если болезнь не лечить, то боль перерастет в опоясывающую. 

«Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — разъяснил врач.
Специалист также отметил, что панкреатит опасное заболевание, требующее срочного лечения, так как разрушение поджелудочной может развиваться крайне быстро. Вялов предупрдеил, что злоупотребление алкоголем, сигаретами, а также вредной едой провоцирует запуск процесса разрушения органа. 

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#здоровье
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Нутрициолог Гейман: Похудеть можно от пастилы и мармелада
07 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Olivka888

Нутрициолог Элина Гейман заявила, что к десертам, способствующим похудению,пастилу и мармелад.
Так, постила, во-первых, низкокалорийный продукт. Во-вторых, в ней содержится много пектина, который, в свою очередь, благоприятно влияет на многие процессы в организме человека, в том числе и на его омоложение. 
Ещё в рацион можно включить натуральный мармелад, который богат различными витаминами, а также микро- и макроэлементами. 

«Можно приготовить мармелад самостоятельно на агар-агаре. Это дополнительно будет улучшать микрофлору кишечника и тем самым способствовать снижению веса», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог.

Она добавила, что иногда можно есть и торты с пирожными, но в этом случае предпочтение лучше отдать низкокалорийным десертам без сахара и лактозы.

В качестве перекуса Гейман рекомендовала использовать ягоды, так как они насыщают организм полезными веществами и при этом содержат минимум сахара. 

Также весьма полезным продуктом специалисты называют кукурузу. В ней содержатся витамины А, Е, С и группы В, которые благотворно влияют на состояние нервной системы, зрение и красоту кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, кукуруза способна укреплять сосуды, ускорять метаболизм, нормализовывать обмен веществ, снижать уровень билирубина в крови и т.д.

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#витамины
#питание
#здоровье
#врач
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Ученые выявили негативное воздействие оральной контрацепции на мозг женщин
FE: Ученые выяснили, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины
07 ноября 2023, 14:55

Фото: istock / Natalya Trofimchuk

Ученые из Канадского Университета Квебека в Монреале определил, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Endocrinology.

Исследователи установили, что прием противозачаточных препаратов может быть связан с истончением коры мозга, ассоциируемой с подавлением страха.

Ученые проверили данные почти 200 человек возрастом от 23 до 35 лет. В список вошли  женщины, которые принимали комбинированные оральные контрацептивы (КОК) во время исследований, женщины, ранее принимавшие КОК, а также женщины, никогда не принимавшие гормональную контрацепцию. Кроме того, ученые проверили и мужчин.

Выяснилось, что у женщин, которые принимают гормональные препараты, вентромедиальная префронтальная кора была тоньше по сравнению с мужчинами. Данный участок мозга регулирует эмоции, в частности безосновательную тревогу. Отмечается, что данные последствия обратимы, если прекратить принимать препараты. Это подтверждает отсутствие эффектов у женщин, принимающих КОК ранее. Для окончательных выводов необходимо провести более глубокое исследование.

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#эмоции
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