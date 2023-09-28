Ещё 16 новых машин скорой помощи уже на следующей неделе выйдут на линию

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городские округа Подмосковья поступило ещё 16 новых машин скорой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Московская областная станция скорой медицинской помощи получила автомобили от Минпромторга.
14 новых машин – ГАЗ Next, ещё два – «ГАЗ Соболь». На следующей неделе они выйдут на линию.
По его словам, 22 машины поставит Минпромторг. Благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает современные отлично оснащенные автомобили. Вся техника – российского производства. 30 машин уже переданы подмосковным подстанциям, ещё 75 будут отправлены до конца года.
Обновить парк автомобилей скорой помощи с 2021 до 2024 года президент поручил правительству по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021-м.
В марте на подстанции Московской области поступила первая партия из 14 автомобилей. Новые 16 машин отправятся на 13 подмосковных подстанций. Все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам – дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами.
В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 56 подстанций и 83 поста. Автопарк насчитывает около 1 тыс машин.
В системе подмосковной скорой помощи работают свыше 10 тысяч человек. С 1 сентября по поручению Андрея Воробьева для сотрудников бригад, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться компенсация.
Завершается разработка функции «тревожная кнопка». При необходимости медики прямо с планшета смогут оперативно вызвать правоохранительные органы на место работы. Эту опцию рассчитывают запустить в ноябре.
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«В работе экстренных служб, когда речь идёт о спасении жизней, принципиально важны и качество оказания помощи, и оперативность. Так, для службы скорой медицинской помощи мы ремонтируем посты и подстанции, строим новые объекты, модернизируем автопарк. По поручению президента в прошлом году закуплено 123 новых автомобиля, а всего за последние три года – более 600. План на этот год – 105 машин», – прояснил губернатор.
Обновить парк автомобилей скорой помощи с 2021 до 2024 года президент поручил правительству по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021-м.
В марте на подстанции Московской области поступила первая партия из 14 автомобилей. Новые 16 машин отправятся на 13 подмосковных подстанций. Все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам – дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами.
В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 56 подстанций и 83 поста. Автопарк насчитывает около 1 тыс машин.
В системе подмосковной скорой помощи работают свыше 10 тысяч человек. С 1 сентября по поручению Андрея Воробьева для сотрудников бригад, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться компенсация.
Завершается разработка функции «тревожная кнопка». При необходимости медики прямо с планшета смогут оперативно вызвать правоохранительные органы на место работы. Эту опцию рассчитывают запустить в ноябре.
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Лора Луганская