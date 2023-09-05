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Express: Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак

05 сентября 2023, 03:20
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

Большинство врачей сходятся во мнение, что не стоит пропускать завтрак. Важные процессы в организме, обеспечивающие человека энергией на целый день, запускает именно первый прием пищи, пишет Express.

В публикации говорится, что людям с повышенным холестерином лучше отказаться от таких завтраков, как бутерброды со сливочным маслом и сыром, яичница с беконом и других жирных мясных вариантов.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на авокадо, овес и фасоль, так как они помогают очищать кровь от лишнего холестерина. Каша в свою очередь обеспечивает организм пищевыми волокнами, препятствующими всасыванию в кровоток холестерина, и помогает снизить уровень липопротеинов.

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#кровь
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#диета
#еда
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Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже
Онищенко: «Заболеваемость будет ниже, если мы привьемся»
04 сентября 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/scyther5

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться от гриппа для того, чтобы снизить уровень заболеваемости этой осенью.
«Заболеваемость будет ниже, если мы привьемся от гриппа, если те, кому положено, ответственно отнесутся к ревакцинациям от коронавируса. И, конечно же, всё зависит от соблюдения профилактических противоэпидемических мероприятий, которые везде одинаковые», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он добавил, что важно поддерживать нормальный температурный режим в помещениях, при  необходимости носить маски, а также соблюдать меры по прерыванию заражения заболеванием в коллективах и т.д.

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#здравоохранение
#грипп
#вакцинация
#заболевания
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Назван идеальный письменный стол для школьника
Врач Григорьева посоветовала выбирать письменный стол размером не менее метра
04 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева заявила, что для сохранения здоровой осанки школьника письменный стол для него должен быть не менее метра в длину.
Кроме этого, столешница должна быть с наклоном.

«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть минимум метр в длину, с достаточным пространством для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением, а ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Григорьева.

Врач пояснила, что правильный наклон столешницы поможет снизить нагрузку на позвоночник.

А врач-педиатр Татьяна Кашкина говорила, что вес школьного ранца вместе с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. Масса рюкзака для первоклашек не должен превышать 1,5 кг.

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#педиатр
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#мебель
#рекомендации
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Россиянам рассказали, как облегчить состояние при гриппе
Врач Чиркова рекомендовала пить больше жидкости и принимать витамин C
04 сентября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт Ольга Чиркова заявила, что для того, чтобы облегчить состояние при гриппе, важно принимать больше жидкости и употреблять витамин C.
«Ни в коем случае не пытайтесь переносить грипп «на ногах». Пейте много теплой жидкости — чая, морсов, отвара шиповника, имбиро-лимонного напитка», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Она добавила, что при заболевании важно много спать и выполнять все рекомендации медиков. Специалист напомнила, что не маловажную роль играет вакцинация.

До этого сообщалось, что пройти вакцинацию от гриппа в Московской области с 1 сентября можно в мобильных комплексах. Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.

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#здоровье
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Россиянам рассказали, как лечить метаболический синдром
Врач Лунёва рекомендовала изменить образ жизни
04 сентября 2023, 16:59

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Врач-эндокринолог Анастасия Лунева заявила, что лечить метаболический синдром можно с помощью изменения образа жизни.
Она уточнила, что необходимо увеличить физическую активность, нормализовать питание, отказаться от вредных привычек, в частности, от курения.

«Если этих мер оказывается недостаточно, то врач может назначить дополнительно медикаментозные препараты, которые помогут снизить вес, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень сахара, липидов и мочевой кислоты в крови», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Лунёва.

Она напомнила, что метаболический синдром – это комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и, как следствие, инсулинорезистентностью. Способствуют ему малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение. Также к недугу может быть и генетическая предрасположенность.

Симптомами метаболического синдрома являются одышка, общая слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп во сне, повышение артериального давления и так далее. Одним из самых серьёзных последствий заболевания является сахарных диабет.

До этого доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов заявил, что младенцам до года жизни не нужны прививки, которые, в частности, ставят в роддомах.

«Во-первых, они небезопасны. Во-вторых, у ребёнка свой собственный иммунитет вырабатывается только к году», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

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#курение
#врач
#питание
#заболевания
#здоровье
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Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса
04 сентября 2023, 16:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные из Сучжоуского университета (Китай) выяснили, что кратковременное голодание благотворно влияет на иммунную функцию красных кровяных телец (эритроцитов), а также их способность бороться с инфекционными патогенами, среди которых коронавирус.
Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity & Aging.
 
31 доброволец 6 дней голодали. Они пили только воду. После чего постепенно за 6 дней переходили на привычное питание. Исследователи брали несколько образцов крови у участников: в самом начале эксперимента, середине и финале.  
 
Анализ крови показал значительные различия в содержании эритроцитов на этапах голодания и обычного питания. К шестому дню голода активировались пути, которые связаны с иммунным ответом, многие из которых были сохранны в течение следующих 6 дней.
 
Выяснилось, что значительная часть усиленного иммунного ответа связана с системой комплемента, жизненно важной для зрелых красных кровяных телец. Эти данные говорят о том, что голодание активирует систему и усиливает иммунную функцию эритроцитов.
 
Таким образом после голодания эритроциты оказываются подготовлены к борьбе с SARS-CoV-2.

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#коронавирус
#иммунинитет
#здоровье
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Нутрициолог Коробейникова назвала три мифа о пользе смузи
04 сентября 2023, 15:22

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Смузи – это густой напиток из перемолотых в блендере овощей, фруктов, ягод и трав. Многие его считают диетическим, ведь в составе используются только полезные фрукты и овощи. Однако нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1» три главных минуса «волшебного» напитка.
1. Измельчение полезных фруктов сокращает в них самое ценное – клетчатку. И смузи из яблока, банана или манго превращается в углеводную бомбу, которая быстро всасывается в кровь, повышая инсулин и сахар. По словам специалиста, это лучше, чем сок, где клетчатки нет совсем, но гораздо хуже, чем просто фрукт.

2. Человеку кажется, что он пьёт сплошную пользу, но, порой, для создания стакана смузи требуется несколько дневных норм фруктов. А это уже грозит лишним весом.

3. Когда мы пьём смузи, то не пережёвываем пищу, как задумано природой, а мозг не подает сигналы органам о выделении необходимых соков и ферментов для переваривания. Поэтому сидеть на диете на смузи – не лучшая идея.

Нутрициолог подчеркнула, что полностью отказываться от напитка не нужно. При сбалансированном питании можно разнообразить перекус зелёным смузи. В него можно добавить шпинат, авокадо, сельдерей, киви, лимон, петрушку, кинзу, куркуму и много другое. Но важно помнить, что смузи никогда не должен заменять завтрак обед или ужин.

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#сахар
#напитки
#питание
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Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп нужен человечеству
04 сентября 2023, 14:44

Фото: IStock/Jovanmandic

В конце 2023 года в мире появятся четыре новых смертельных штамма гриппа. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их словам, болезни будут протекать тяжелее и опаснее COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал «Радио 1», что вероятность летальности есть у всех инфекционных заболеваний. А вот интенсивность того или иного вируса зависит от его «врага».
«С позиции экологии, — всё, что живёт и укрепилось, будет долго-долго жить, и нам не удастся от него избавиться. Был коронавирус, есть и будет, а интенсивность может меняться. Но вот оказалось, что вирус гриппа и вирус коронавируса между собой враждуют. Так, если мы уменьшим количество гриппа, что нам и удалось сделать, то на его место придёт коронавирус», — сказал Гундаров.
Специалист также отметил, волны влияния вируса на организм человека напрямую зависят от солнечной радиации.
«Земля вращается вокруг Солнца, и там есть четыре точки – зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. И вот в этих точках наблюдаются волны. Самая большая волна каждый год, причём не только от коронавируса, и даже не инфекционных заболеваний, приходится на конец декабря — начало января. То есть на иммунную систему влияет солнечная радиация», — сказал Гундаров.
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#вирус
#коронавирус
#грипп
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Гастроэнтеролог Манило рассказала о популярном в СССР напитке для похудения
04 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/vadimguzhva

Несладкий кисель является полезным напитком при похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Гастроэнтеролог Елена Манило рассказала о популярном в СССР и забытым киселе в беседе с изданием «Доктор Питер».
 
По словам специалиста, кисель снижает кислотность желудка, оказывает обволакивающее действие, а также успокаивает раздраженную слизистую. Также он может обеспечить быстрое чувство насыщения.
 
«Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. Употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи», —сообщила Елена Манило.
Включать кисель в рацион необходимо при дисбактериозе, то есть нарушении микрофлоры кишечника. Благодаря картофельному или кукурузному крахмалу кисель оказывает стимулирующее воздействие на размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий.
 
Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и снижает уровень холестерина.

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#здоровье
#диета
#ссср
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Сергиево-Посадские врачи удалили 2-литровую липому с бедра пациентки
04 сентября 2023, 14:01

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 54-летняя женщина с диагностированной ранее липомой в области бедра.
Липома – это доброкачественная опухоль, состоящая из жировых клеток, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина рассказала врачам, что обнаружила у себя на бедре небольшую шишку ещё 2 года назад, но она не доставляла ей дискомфорта, поэтому она не обратилась за медицинской помощью. Новообразование увеличилось до такого размера, что стало заметно сквозь одежду.

Такая патология могла привести к атрофии мышц, что отразилось бы на подвижности конечностей. 
«Образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось среди группы мышц четырехглавой мышцы бедра. Нам предстояло аккуратно извлечь липому, так чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле и мы удалили её довольно быстро, несмотря на то, что она находилась глубоко между мышцами. Объем, извлечённого образования, составил порядка двух литров. В этот же день пациентка уже свободно совершала прогулки по коридорам отделения», — рассказал врач-хирург хирургического отделения №1 Леонид Репин.
В ведомстве сообщили, что самочувствие женщины хорошее, она выписана из больницы на амбулаторное лечение. 

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