Express: Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак

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Большинство врачей сходятся во мнение, что не стоит пропускать завтрак. Важные процессы в организме, обеспечивающие человека энергией на целый день, запускает именно первый прием пищи, пишет Express.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на авокадо, овес и фасоль, так как они помогают очищать кровь от лишнего холестерина. Каша в свою очередь обеспечивает организм пищевыми волокнами, препятствующими всасыванию в кровоток холестерина, и помогает снизить уровень липопротеинов.
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