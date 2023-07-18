Финская фармацевтическая компания Orion Pharma ушла с российского рынка

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Компания считается основным производителем гормонального противовоспалительного препарата «Метипреда», который входит в перечень жизненно важных лекарств.
Orion уточняет, что после ухода из России прибыль снизилась на €25 млн. В пресс-службе компании сообщается, что оборот в России по итогам 2023 года будет резко сокращен по сравнению с прошлым годом. Но о полном прекращении поставок в тексте не сказано.
Также компания отметила, что с мая 2022 года перестала поставлять в Россию «Дивигель»: его используют для заместительной гормональной терапии.
Ранее сообщалось, что британская корпорация «Рекитт Бенкизер», которой принадлежат бренды «Дюрекс», «Нурофен», «Стрепсилс» , передумала покидать российский рынок. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Как сообщают источники, на данный момент все категории товаров производятся и поставляются в обычном режиме. Компания не планирует передавать права или закрывать свой бизнес. Напомним, что в апреле прошлого года «Рекитт Бенкизер» объявила о намерении передать свои права на бизнес.
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Также компания отметила, что с мая 2022 года перестала поставлять в Россию «Дивигель»: его используют для заместительной гормональной терапии.
Как сообщают источники, на данный момент все категории товаров производятся и поставляются в обычном режиме. Компания не планирует передавать права или закрывать свой бизнес. Напомним, что в апреле прошлого года «Рекитт Бенкизер» объявила о намерении передать свои права на бизнес.
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Мария Фирсова