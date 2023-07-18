Финская фармацевтическая компания Orion Pharma ушла с российского рынка

В египетской провинции Кена, деревне Эль-Аликат специалисты обнаружили неизвестную болезнь. Так, Министерство здравоохранения направило специальные бригады, чтобы они могли взять пробы у заболевших и окружающей среды. О том, что это может быть за болезнь и стоит ли ее бояться, рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.