Фитнес-эксперт Рябинкова: Перед занятий спортом нельзя пить чай и кофе

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Фитнес-экспресс Елена Рябинкова заявила, что перед занятиями спортом следует отказаться от употребления чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков. Об этом пишет kp.ru.
«Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться», — цитирует издание слова собеседницы.
Рябинкова порекомендовала во время тренировок пить негазированную воду, а под конкретные тренировочные задачи выбирать напитки, относящиеся к спортивному питанию.
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