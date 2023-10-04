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Фитнес-эксперт Рябинкова: Перед занятий спортом нельзя пить чай и кофе

04 октября 2023, 02:43
Фото: iStock/djiledesign

Фото: iStock/djiledesign

Фитнес-экспресс Елена Рябинкова заявила, что перед занятиями спортом следует отказаться от употребления чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков. Об этом пишет kp.ru.

«Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться», — цитирует издание слова собеседницы.

Рябинкова порекомендовала во время тренировок пить негазированную воду, а под конкретные тренировочные задачи выбирать напитки, относящиеся к спортивному питанию.

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#диетолог
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#тренировки
#спортсмен
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Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном
04 октября 2023, 01:16

Фото: iStock/Andrii_Zorii

Ежедневное питье воды с лимоном или лаймом полезно для здоровья человека, заявил врач-диетолог Дмитрий Глебов в разговоре с порталом Mednovelty.ru.
Специалист отметил, что лимонная вода полезна для организма, так как содержит нутриенты, регулирующие уровень сахара и инсулин-резистентность. Кроме того, она снижает уровень «плохого» холестерина и ускоряет прохождение желчи.

Такая вода, помимо прочего, обладает противогрибковыми и противоварикозными свойствами. А фитонутриенты из лимонного сока помогают при геморрое, варикозе, улучшают кровообращение и общий метаболизм.

Наконец, лимонная вода может помочь и в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку существенно замедляет развитие и размножение раковых клеток.

Ранее диетолог Марият Мухина отметила, что употребление воды с лимоном способствует разжижению и уменьшению вязкости крови, так как лимонный сок расщепляет жиры в крови на гораздо более мелкие фракции.

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#диетолог
#вода
#советы
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Корпус Московской областной психиатрической больницы введут в декабре 2024 года
03 октября 2023, 22:46

Фото: Минстройкомплекса МО

В посёлке Мещерское городского округа Чехов заканчивается строительство лечебного корпуса на 420 коек Московской областной психиатрической больницы №2 им. В. И. Яковенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа по завершению строительства. Строители обустраивают стройплощадку, проводят вынос инженерных сетей.
«Площадь земельного участка превышает 1,5 га. Здание площадью свыше 9 тыс кв метров будет рассчитано на 420 коек», – говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счёт бюджетных средств. Ввод объекта запланирован на декабрь 2024 года.
 
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#здравоохранение
#больница
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
#подмосковье
#московская область
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В Коломенской больнице стала доступна биопсия щитовидки под УЗИ-контролем
03 октября 2023, 20:30

Фото: Минздрав МО

Жителям Коломенского городского округа стал доступен новый вид диагностики – пункционная биопсия узлового образования щитовидной железы. Она позволяет определить доброкачественность или злокачественность новообразования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для получения точного результата исследование проходит под ультразвуковым контролем. Это обеспечивает безопасность процедуры. Врач видит, куда именно вводится игла. Кроме того, УЗИ-исследование само по себе позволяет распознать злокачественные и доброкачественные новообразования. 
 
Длительность процедуры – от 15 до 25 минут. Её проводят без анестезии. После прокола узла щитовидной железы врач тонкой иглой с помощью одноразового шприца выполняется забор клеток щитовидной железы. 
 
Процедуру проводят в Коломенской областной больнице бесплатно, по полису ОМС. Она доступна всем жителям Московской области. Раньше жителям Коломны для прохождения диагностики нужно было ездить в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.
 
На пункцию щитовидной железы направляет лечащий врач. По результатам исследования медицинский специалист определяет дальнейшую тактику лечения. 

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#здравоохранение
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#диагностика
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#больница
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща
03 октября 2023, 19:56

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье не является опасным по клещевому энцефалиту, однако изредка в регионе встречаются клещи-носители боррелиоза. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Подольской больницы Дмитрий Захаров. Он также рассказал, что делать, если во время лесной прогулки укусил клещ.
«В последнее время к нам часто обращаются пациенты, атакованные клещами. Люди идут в лес, приносят полные корзины грибов, а заодно на себе - клещей. Если снятый клещ жив, нужно отнести его на экспертизу, чтобы выяснить, является ли он носителем инфекций. Если анализ положительный, необходимо обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту», – посоветовал Захаров.
Клещи впиваются не сразу, продолжил врач. Поэтому, придя домой, нужно снять одежду и внимательно осмотреть себя. После прогулки не будет лишним осмотреть и собаку: даже при использовании защитных средств она может принести клеща домой на себе.
 
По словам Захарова, самый простой способ уберечься от укуса - не дать клещу шанса пробраться под одежду. Поэтому брюки надо заправить в носки, на голову надеть плотно прилегающий головной убор. При этом между вещами не должно быть зазоров. Одежда должна быть светлой, чтобы на ней было видно клещей. На открытых участках тела необходимо использовать отпугивающие клещей репелленты. 

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#здоровье
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#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Врач Мясников рассказал, что приводит к заболеваниям печени
Врач Мясников: алкоголь и сахар приводят к проблемам с печенью
03 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/mi-viri

Заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей рассказал, от чего может страдать печень.
В первую очередь для печени представляет угрозу алкоголь. Мясников отметил, что малые дозы алкогольных напитков не причинят вреда организму, а вот если перейти границы нормы – возможны негативные последствия. Основными заболеваниями печени, полученными от употребления алкоголя, являются гепатиты и циррозы.

Также собеседник ОСН отметил, что неалкогольный гепатоз, переходящий в гепатит и затем в рак, вызывает сахар.

Кроме того, по словам Мясникова, цирроз печени возникает не только от напитков, но и от еды. Люди с лишним весом также подвержены проблемам с печенью. Также в зоне риска находятся люди с сидячим образом жизни.

Врач отметил и негативное влияние лекарственных препаратов на печень. В частности речь идёт о препаратах, в составе которых есть различные травы. Регулярное принятие таких лекарств приводит к проблемам с печенью. 

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#заболевания
#врач
#алкоголь
#гепатит
#люди
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Россиянам рассказали об опасности слегка подгнивших овощей и фруктов
Микотоксины, вырабатывающиеся при гниении, негативно воздействуют на организм
03 октября 2023, 18:03

Фото: iStock/Baloncici

Даже частично заплесневелые овощи и фрукты опасны для организма. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Часто на прилавках магазинов можно увидеть уценённые частично подгнившие овощи и фрукты. Экономные люди сразу же бегут их покупать с мыслями о том, что повреждённую часть плода можно обрезать, а при термической обработке и вовсе никаких бактерий не останется.

Однако это не так. «Аргументы недели» уточняют, что при гниении вырабатываются токсичные вещества – микотоксины, которые поражают не только один участок плода, но и казалось бы здоровую часть тоже. 

Именно поэтому ни в коем случае не стоит употреблять такие продукты в пищу, поскольку эти токсины снижают иммунитет, повреждают слизистые почек и печени, негативно влияют на кровеносную и нервную системы, желудочно-кишечный тракт. Также они вызывают заболевания крови, септические ангины, различные дерматиты, судороги и острую боль. Кроме того, они нарушают работу репродуктивной системы и дисбалансируют гормональное равновесие.

Помимо этого, микотоксины невозможно смыть водой, а также уничтожить при варке или заморозке. 

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#продукты
#заболевания
#магазины
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Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина
03 октября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла пенсионеру восстановить право на бесплатное получение лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
К Фаевской обратился пожилой мужчина по имени Эдуард Владимирович, который вынужден регулярно принимать инсулин из-за сахарного диабета. Он зарегистрирован в Херсонской области, хотя постоянно проживает в Павловском Посаде. Поэтому по закону пенсионер имеет право на получение лекарства бесплатно. 
 
Однако у заявителя возникли трудности в получении лекарства. Чтобы помочь ему, Фаевская обратилась в региональный Минздрав. Сейчас право на бесплатное лекарство для пенсионера восстановлено, и он обеспечен инсулином в нужном количестве.
 
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#подмосковье
#московская область
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Достроить ФАП под Волоколамском планируют до конца года
03 октября 2023, 14:53

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В деревне Ботово Волоколамского городского округа заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность превышает 80%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь одноэтажного здания - более 200 кв м. В нём разместятся кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала.
 
Сейчас в здании монтируют системы автоматизации и диспетчеризации, наружные инженерные сети, благоустраивают прилегающую территорию. Завершить все работы и сдать объект планируется до конца года.

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#подмосковье
#московская область
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Дерматолог Ворожбит рассказала, чем опасно долгое ношение гель-лака
Дерматолог Ворожбит: гель-лак можно носить не дольше трёх недель
03 октября 2023, 14:09

Фото: iStock/DragonImages

Гель-лак стоит носить не дольше трёх недель, поскольку он источает ногти. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог, главный врач «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Светлана Ворожбит.
По словам специалиста, в состав гель-лака входят опасные химические вещества, такие как формальдегиды, метакриловые кислоты, консерванты и прочие добавки. Они могут вызывать аллергическую реакцию, приводить к дерматиту и экземе.

Кроме того, собеседница «Газеты.Ru» отметила, что долгое ношение гель-лака приводит к хрупкости и ломкости ногтей. Также возможно расслоение и появление белых пятен.

В связи с этим, стоит ограничить ношение гель-лака тремя неделями. Это также связано с тем, что ноготь отрастает, и происходит смещение центра тяжести на свободный край, что создаёт дополнительное давление на ногтевую пластину и приводит к поломкам. Также лак может постепенно отслаиваться, и в открывшиеся области будет попадать вода и грязь, которые спровоцируют развитие грибковой инфекции.

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