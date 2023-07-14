Физиотерапевт Малиновская: Похудение методом стресса таит большую опасность

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Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что есть много способов похудения, но стресс является самым опасным из них.
«Речь идёт о сильных ощущениях. Ведь при выбросе адреналина происходит сжигание калорий», — цитирует «Мослента» слова специалиста.
Она пояснила, что в результате вынужденной выработки адреналина клеткам печени приходит сигнал о том, что организму требуется глюкоза. Одновременно с этим растет уровень сахар в крови, а затем в работу включается специальный фермент, который преобразует жир в кислоты, поступающие в ткани и снабжающие их энергией.
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Диана Аванесян