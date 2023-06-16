Флеболог Пасов объяснил, как снизить риск тромбоза в путешествии

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«Путешествовать при тромбозе вен можно, главное — соблюдать несколько правил. Нужно пить много воды, где-то два литра. Если мы говорим о полётах на самолёте, следует много ходить по салону, долго не сидеть, также советую надевать компрессионное бельё», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Пасов.
«Должен быть правильный активный труд. Именно нормальная, дозированная, физическая нагрузка. И исключение вредных привычек, неправильного образа жизни и так далее. Это и будет основная профилактика», — заключил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.
Также Владислав Шафалинов заявил, что для поддержания здоровья, в частности, сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физической культурой.