Гастроэнтеролог Алисова: Полезнее всего для нашего кишечника кокосы, мята и ягоды

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Человеческий кишечник — важнейшая часть нашего с вами пищеварения, поскольку именно в нём содержится около 70 процентов всех клеток, которые вырабатывают антитела. О том, какие продукты для кишечника полезнее всего, рассказала порталу MedikForum врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.
«Живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые необходимы организму. Вот почему здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение различных заболеваний», — прежде всего подчеркнула врач.Наиболее полезными для кишечника являются, по её мнению, кокосы, мята и ягоды. В частности, мята обладает спазмолитическими свойствами и идеальна для облегчения так называемого синдрома раздраженного кишечника (СРК) и других проблем в области желудочно-кишечного тракта.
Также для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе.
Ранее в своем Telegram-канале «Очаровательный кишечник» врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева сообщила, что есть один замечательный продукт, который улучшает качество кожи и волос, помогает восстановиться после различных инфекций и отравлений, укрепляет суставы и кости, а также благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника. Речь идет о костном бульоне, самое полезное в котором — высокое содержание коллагена и минералов. Эти вещества усваиваются желудочно-кишечным трактом в виде аминокислот и коротких пептидов. Таким образом, блюда на основе костного бульона способны укрепить организм и запустить нормальную работу кишечника.
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