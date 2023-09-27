Гастроэнтеролог Белоусов объяснил отличие симптомов переедания от отравления

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Переедание и пищевое отравление имеют разные причины и симптомы. О том, как можно быстро отличить одно от другого, популярно объяснил российский врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов
При пищевом отравлении же картина совершенно иная. Из-за наличия в организме человека инфекционного агента у него начинают проявляться такие симптомы, как тошнота, рвота, озноб или, напротив, жар, головокружение, резкая боль в желудке, повышение температуры и расстройство пищеварения. При этом проявляться они могут довольно долго — до четырех или пяти дней. В это время, подчеркнул доктор Белоусов, очень важно обязательно восполнять дефицит жидкости, пить простую воду, а при ухудшении состояния — вызвать скорую помощь для возможной госпитализации.
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