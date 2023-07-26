Гастроэнтеролог Грек рассказала, как избежать рака при желчнокаменной болезни

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Люди, страдающие желчнокаменной болезнью, более предрасположены к раку желчного пузыря. Об этом рассказала гастроэнтеролог, заместитель главного врача петербургской клиники Мария Грек и объяснила, как можно этого избежать.
По словам врача, в России рак желчного пузыря – на самый распространенный вид онкологии. При этой его могут вызвать хронические инфекции, паразитарные болезни и камни в желчном пузыре.
При этом обнаружить онкологию на ранней стадии выявить не так просто так, как они часто симулируют холецистит. Основными симптомами являются боли под ребрами или в правом боку, приступы тошноты, редкая рвота, быстрое снижение веса. Кроме того, периодическая желтуха также может указывать на рак желчного пузыря.
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«Риск рака повышается только на фоне наличия крупных камней от 2-3 см в диаметре. Желчная колика и холецистит являются более вероятными вариантами развития событий. Также риск развития онкологии повышает лишний вес и сахарный диабет», - уточнила Грек.
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Элина Позднякова