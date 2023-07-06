Гастроэнтеролог Кашух дала рекомендации по выбору арбузов

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала на что следует обращать внимание при выборе арбузов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Гастроэнтеролог заявила, что арбузы, которые представлены на продажу в июне в России, как правило, привезены из Ирана, Египта и других государств. Такие плоды снимают с грядки раньше естественного созревания, для того чтобы не повредить их при длительной перевозке. Процесс дозревания арбузов происходит в пути. Однако в отличие от ранних отечественных плодов они не вредят здоровью.
Из-за повышенного количества нитратов, которое вызывает отравление, арбузы, которые выращены в России, не всегда безопасны.
Кашух отмечает, что определить безопасность плода по вкусу или внешним признакам практически невозможно. Домашние портативные измерители также не могут точно определить уровень содержания нитратов в арбузе.
К признакам отравления после употребления арбуза с высоким содержанием нитратов относят: боли в животе, тошноту, диарею и повышение температуры. В случае возникновения этих признаков необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам.
Гастроэнтеролог рекомендует покупать арбузы в проверенных местах, а не сомнительных точках, например на обочинах вдоль дорог. При выборе плода необходимо учитывать сезон, регион происхождения и условия его хранения.
Если арбуз находится на солнце при высокой температуре, то он быстрее портится и теряет вкусовые качества. Кашух советует выбирать ягоды, которые находятся в тени.
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Из-за повышенного количества нитратов, которое вызывает отравление, арбузы, которые выращены в России, не всегда безопасны.
К признакам отравления после употребления арбуза с высоким содержанием нитратов относят: боли в животе, тошноту, диарею и повышение температуры. В случае возникновения этих признаков необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам.
Гастроэнтеролог рекомендует покупать арбузы в проверенных местах, а не сомнительных точках, например на обочинах вдоль дорог. При выборе плода необходимо учитывать сезон, регион происхождения и условия его хранения.
Если арбуз находится на солнце при высокой температуре, то он быстрее портится и теряет вкусовые качества. Кашух советует выбирать ягоды, которые находятся в тени.
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