Гастроэнтеролог Кашух предупредила, чем может быть опасна шаурма

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«В общественных местах лучше отдать предпочтение блюдам с меньшим количеством ингредиентов и соусов: пицце с овощами на тонком тесте или салату, заправленному растительным маслом. Важно помнить, что шаурма достаточно калорийна. Это значит, что лучше выбирать небольшие порции, а для лучшего насыщения дополнять ее другими блюдами, например, салатом или бульоном», — цитирует издание слова собеседницы.
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