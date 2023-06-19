Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как выбрать дыню

istockphoto/vovashevchuk
Кандидат наук Кашух напомнила, что покупать дыню в «не сезон» нужно с осторожностью из-за риска отравления
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», как правильно выбрать дыню.
Зрелая дыня содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают организму защищаться от воздействия вредных веществ. Но важно помнить, что сезон дынь в России стартует с конца июля-начала августа и длится до сентября. Если купить дыню раньше, она может оказаться незрелой, вредной и способна вызвать расстройство пищеварительной системы, привести к отравлению.
Эксперт Екатерина Кашух уточнила, что отравление может наступить и от зрелой дыней, если она неправильно выращивалась и хранилась. Специалист рекомендует покупать дыни в супермаркетах и крупных магазинах, на больших рынках, где есть контроль качества, соблюдаются условия хранения.
Чтобы выбрать дыню, нужно помнить особенности, которые отличают зрелый плод от недозрелого. Нужно обратить внимание на аромат: у недозрелого плода его практически нет. Кожа зрелой дыни упруга, но податлива: слегка проминается при нажатии. Если дыня твердая, есть вероятность, что она не дозрела.
Зрелая дыня должна вкусно пахнуть, быть тяжелой, а её хвостик должен быть сухим.
Ранее диетолог Соломатина рассказала, сколько черешни можно есть в сутки. Диетолог Елена Соломатина заявила, что дневная норма черешни и вишни для человека составляет 200-300 граммов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям.
Зрелая дыня содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают организму защищаться от воздействия вредных веществ. Но важно помнить, что сезон дынь в России стартует с конца июля-начала августа и длится до сентября. Если купить дыню раньше, она может оказаться незрелой, вредной и способна вызвать расстройство пищеварительной системы, привести к отравлению.
Чтобы выбрать дыню, нужно помнить особенности, которые отличают зрелый плод от недозрелого. Нужно обратить внимание на аромат: у недозрелого плода его практически нет. Кожа зрелой дыни упруга, но податлива: слегка проминается при нажатии. Если дыня твердая, есть вероятность, что она не дозрела.
Зрелая дыня должна вкусно пахнуть, быть тяжелой, а её хвостик должен быть сухим.
Ранее диетолог Соломатина рассказала, сколько черешни можно есть в сутки. Диетолог Елена Соломатина заявила, что дневная норма черешни и вишни для человека составляет 200-300 граммов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям.
Мария Фирсова