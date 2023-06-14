Гастроэнтеролог Кашух рассказала о неожиданной пользе кваса

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Врач-гастроэнтеролог Кашух рекомендовала пить квас для здоровья сердца и сосудов
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что в составе кваса содержится большое количество полезных элементов, которые помогают работе всех систем организма.
Эти вещества способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы, а также предотвращают ломкость сосудов.
Кашух предупредила, что в промышленном квасе, в отличие от домашнего, содержится много сахара, красителей и пищевых добавок. Людям с заболеваниями органов ЖКТ, сахарным диабетом и гипертонией употреблять его нежелательно.
Напомним, промышленный или домашний квас — это продукт брожения, в котором содержится небольшое количество алкоголя – 1,2% от объема напитка. Поэтому беременным женщинам и детям его можно употреблять в ограниченном количестве.
Ранее «Радио 1» сообщало о росте цен на ингредиенты на окрошку.
«Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин», — отметила специалист.
Кашух предупредила, что в промышленном квасе, в отличие от домашнего, содержится много сахара, красителей и пищевых добавок. Людям с заболеваниями органов ЖКТ, сахарным диабетом и гипертонией употреблять его нежелательно.
Напомним, промышленный или домашний квас — это продукт брожения, в котором содержится небольшое количество алкоголя – 1,2% от объема напитка. Поэтому беременным женщинам и детям его можно употреблять в ограниченном количестве.
Ранее «Радио 1» сообщало о росте цен на ингредиенты на окрошку.
Екатерина Коршунова