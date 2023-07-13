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Гастроэнтеролог Козловская назвала необычные причины плохого запаха изо рта

13 июля 2023, 02:16

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Некоторые пищевые привычки могут существенно ухудшить запах изо рта человека. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская в беседе с изданием «Медикфорум»
Во-первых, запах изо рта может появиться в том случае, если человек пьет мало воды. Из-за этого в его организме уменьшается количество вырабатываемой слюны, которая смывает во рту бактерии, вызывающие запах. Соответственно, если слюны нет, бактерии размножаются, а неприятного амбре изо рта становится больше.

Далее, причиной отталкивающего запаха изо рта может оказаться пища с большим содержанием углеводов и сахара — хлебобулочные изделия, макароны, молочные продукты, выпечка и т.д. Все это опять же ведет к росту во рту человека разнообразных бактерий, в том числе и оставляющих после себя запах от переработки гнилостных клеток.


«В норме в нашей полости рта живет много аэробных бактерий, что препятствует размножению анаэробных гнилостных бактерий. Если вы пьете слишком много кофе и/или алкоголя, вы способствуете распаду аэробных и в то же время образованию анаэробных бактерий», — добавила Лилия Козловская.

Может свою роль сыграть и аллергия на что-либо: люди, страдающие ей, зачастую не могут дышать носом и ​вынуждены для этого держать рот открытым. Как результат — ротовая полость пересушивается, и это позволяет живущим в ней бактериям, ​«ответственным» за плохой запах изо рта, задержаться там ​на долгое время.

Наконец, последней причиной плохого запаха из ротовой полости может оказаться изжога. Если у человека нарушен сфинктер желудка, то выделяемый по умолчанию для расщепления попадающей в рот еды пищеварительный сок начинает затекать обратно. Это вызывает сначала неприятный кислый вкус, а затем и запах изо рта.

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#гастроэнтерология
#запах изо рта
#Лилия Козловская
#советы врача
#пищевые привычки
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Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза
12 июля 2023, 18:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе из-за обнаруженного у нее мононуклеоза. Спортивный врач Вячеслав Ефремов рассказал о последствиях, к которым может привести это заболевание.
В беседе с сетевым изданием «Матч!» специалист рассказал, что для мононуклеоза характерен синдром хронической усталости. Спортсмен может тренироваться как обычно, следить за диетой, тщательно соблюдать режим питания и сна, соблюдать все рекомендации, и все равно чувствовать себя постоянно утомленным, измотанным. Такое состояние обычно проходит через полгода, но в медицинской литературе описаны случаи, когда синдром усталости проходил только через девять месяцев.

Врач рассказал, что многое будет зависеть от иммунитета, насколько он силен у Щербаковой. Этот вирус поражает лимфоидную ткань, поэтому выздоровление такое долгое. Здесь важно не перегружать спортсменку, четко соблюдать режим дня. Оптимальное лечение — чисто симптоматическое. Если болит горло — назначаются полоскания, при повышении температуры — жаропонижающие препараты. Не нужно прибегать к антибактериальной терапии, это основное противопоказание, заключил Вячеслав Ефремов.

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#щербакова
#мононуклеоз
#врач
#режим
#усталость
#лечение
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Дерматолог Егорова: «Сухая обезвоженная кожа является фактором для появления морщин»
12 июля 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова заявила, что появлению морщин способствуют сухость и обезвоженность кожи, солнце, а также избыточная мимика.
«Стараемся ограничивать мимические движения. Если этого не получается, используем ботулотоксин. Увлажняющие питательные крема используем и также активно пользуемся биоревитализацией, мезотерапией — такими средствами, которые предотвращают появление морщин и способствуют лучшему состоянию кожи», — рекомендовала в беседе с Pravda.Ru Егорова.

Для поддержания здоровья и эластичности кожи, по словам эксперта, также надо вести здоровый образ жизни, высыпаться и придерживаться правильного водного режима. Кроме того, полезно регулярно посещать своего косметолога.

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#косметолог
#кожа
#здоровье
#уход
#красота
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Врач Мележик: 70% случаев травмирования связано с алкоголем или наркотиками
12 июля 2023, 17:18

Фото: Люберецкая областная больница

Около 70% травм, полученных от внешних причин, связано с приёмом алкоголя или наркотических веществ. Об этом сообщил «Радио 1» заведующий отделением травматологии стационара №2 Люберецкой областной больницы Сергей Мележик.
«Примерно 70% случаев травмирования связано с приёмом спиртного, алкогольсодержащих или наркотических веществ. При поступлении таких пациентов, как правило, проводится исследование, и у большей части в крови обнаруживают наркотики или алкоголь. Число внешних причин, приводящих к травмам, увеличивается в выходные и праздники. Это драки и тому подобное. В этом период народ отдыхает, употребляет спиртное, и число пациентов травматологов растёт», – отметил врач. 
По инициативе Министерства здравоохранения в России с 10 по 16 июля проводится неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Под этим термином понимают смертность, вызванную не болезнями, а различными умышленными или неумышленными внешними воздействиями.
«Это смерть из-за травм, полученных на транспорте, из-за ударов электротоком, других природных факторов, и, конечно, из-за человеческого фактора – применения оружия, драк и так далее», – пояснил Мележик. 
По словам врача, в случае обнаружения на улице сидящего или лежащего человека без сознания нужно сразу же вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112. 
«В ожидании медиков в первую очередь нужно посмотреть, нет ли препятствий для свободного дыхания человека – например, пакета на лице или чего-то подобного. Если есть, нужно убрать посторонний предмет. Если человек сидит, лучше положить его. Если вы владеете навыками реанимационных мероприятий, нужно начать их. Если у человека кровотечение, необходимо наложить ему жгут. Но лучше дождаться приезда медиков», – сказал собеседник «Радио 1».
Важно не проходить мимо и не быть равнодушным к человеку, оказавшемуся в такой ситуации, заключил Сергей Мележик. 
 
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#Люберецкая областная больница
#травмы
#алкоголь
#наркотики
#врач
#Московская область
#Подмосковье
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Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль
12 июля 2023, 15:30

Фото: Istockphoto / Zinkevych

Врачи Подольской больницы избавили пациентку от редкой опухоли слухового нерва. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
55-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на головную боль, головокружение и снижение. После обследования врачи выявили у неё редкую доброкачественную опухоль слухового нерва. Такое образование возникает во внутреннем слуховом проходе и распространяется по нерву, сдавая мозжечок и ствол головного мозга. Обычно невринома слухового нерва приводит к потере слуха. 

Врачи провели микрохирургическую операцию с применением современного медицинского оборудования. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка выписана на амбулаторное лечение.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#здравоохранение
#Минздрав МО
#Подоьск
#врачи
#операция
#пациентка
#ухо
#опухоль
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Иммунолог Жемчугов прокомментировал ситуацию отравления детей в Орске
12 июля 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил сообщение о том, что причиной отравления детей в городе Орске Оренбургской области, предположительно, стал йогурт, и отметил, что лечение в таких случая проходит с помощью антибиотиков.
«В течение суток должен быть диагноз. Лечить в соответствии с поставленным микробиологическом диагнозом. Это антибиотики широкого спектра действия. В зависимости от возраста детей. Но детям ещё очень важно компенсировать потерю жидкости, так как если это понос и рвота, то потеря жидкости очень большая», — заявил в беседе с RT Жемчугов.

До этого сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов. Источником массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт, которым их накормили в садиках. Так, в скорую помощь в общей сложности обратились 36 родителей с приблизительно одними и теми же жалобами на состояние детей — тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул. Восьмерых детей в итоге госпитализировали с диагнозом «пищевая интоксикация» в состоянии средней тяжести.

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#отравление
#дети
#здоровье
#иммунолог
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Путин обсудил с Мурашко подготовку медицинских кадров
12 июля 2023, 14:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко поручил ему не забывать про профессиональную подготовку и переподготовку медицинских кадров, так как от этого зависит качество оказания медицинских услуг населению.
«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы», - сказал глава государства министру здравоохранения.

Он подчеркнул, что именно от профессионализма кадров зависит качество использования современного оборудования, что влечет за собой высокое качество оказания медицинской помощи населению России.

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#Владимир Путин
#Михаил Мурашко
#медицина
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Химкинская компания будет выпускать препарат для лечения тревожных расстройств
12 июля 2023, 14:12

Фото: администрация г. о. Химки

Работающее в Химках Фармацевтическое предприятие «Авинейро» группы компаний «ХимРар» будет выпускать препарат «Авиандр» для лечения тревожных расстройств. Оно получило регистрационное удостоверение Минздрава России на выпуск лекарства.
Продукт разработали при поддержке Минпромторга России в рамках стратегического проекта «Нейронет» НТИ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Лекарство воздействует на серотониновые, адренергические и дофаминовые рецепторы, подавляя тревожные и депрессивные расстройства. Оно успешно прошло клинические исследования и продемонстрировало высокую эффективность. Его рекомендуют для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей, в том числе, как следствие COVID-19.
«Один из приоритетов Минпромторга – достижение технологического суверенитета в фармацевтической отрасли. Разработка препарата «Авиандр» – пример применения такого подхода. Инновационная молекула была создана учеными с применением механизмов господдержки», – рассказала заминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.
Компания «Авинейро» специализируется на разработке инновационных лекарственных средств для лечения заболеваний центральной нервной системы. На производстве заняты учёные с большим опытом работы. 

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#Химки
#лекарство
#медицина
#преперат
#Московская область
#Подмосковье
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Диетолог Арзамасцев: «Для борьбы с отёками нужны компоненты, улучшающие вывод жидкости»
12 июля 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что для того, чтобы устранить утренние отёки необходимы продукты, которые помогут вывести лишнюю жидкость из организма.
К таким продуктам врач отнёс чай.

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют её отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», — сказал в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Кроме того, подойдут и такие продукты, как зелень, огурцы, сухофрукты и орехи.

А врач Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал о том, как правильно хранить продукты в холодильнике для того, чтобы они не портились. Как передаёт utro.ru, овощи и фрукты стоит хранить в нижних частях холодильника, верхних – упакованные продукты, посередине – куриные яйца, а дверцы холодильника предназначены для различных соусов.

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#здоровье
#питание
#красота
#продукты
#рекомендации
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В Подмосковье с начала года получили онлайн 70 тыс медицинских справок
12 июля 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Жители Московской области с начала года оформили онлайн более 70 тыс медицинских справок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По данным ведомства, в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно получить онлайн пять видов правок. Их оформляют через региональный портал госуслуг. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, а также справка для детского лагеря 079/у.
 
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг.  Для этого необходимо перейти в электронную регистратуру, в раздел «Справки», заполнить и отправить заявку. Медсправка появляется в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуги». Сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа.

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#Минздрав МО
#медицинские справки
#здравоохранение
#цифровизация
#Московская область
#Подмосковье
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