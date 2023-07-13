Гастроэнтеролог Козловская назвала необычные причины плохого запаха изо рта

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил сообщение о том, что причиной отравления детей в городе Орске Оренбургской области, предположительно, стал йогурт, и отметил, что лечение в таких случая проходит с помощью антибиотиков.