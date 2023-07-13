Гастроэнтеролог Козловская назвала необычные причины плохого запаха изо рта

Фото: iStock/Antonio_Diaz
Некоторые пищевые привычки могут существенно ухудшить запах изо рта человека. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская в беседе с изданием «Медикфорум»
Во-первых, запах изо рта может появиться в том случае, если человек пьет мало воды. Из-за этого в его организме уменьшается количество вырабатываемой слюны, которая смывает во рту бактерии, вызывающие запах. Соответственно, если слюны нет, бактерии размножаются, а неприятного амбре изо рта становится больше.
Далее, причиной отталкивающего запаха изо рта может оказаться пища с большим содержанием углеводов и сахара — хлебобулочные изделия, макароны, молочные продукты, выпечка и т.д. Все это опять же ведет к росту во рту человека разнообразных бактерий, в том числе и оставляющих после себя запах от переработки гнилостных клеток.
Наконец, последней причиной плохого запаха из ротовой полости может оказаться изжога. Если у человека нарушен сфинктер желудка, то выделяемый по умолчанию для расщепления попадающей в рот еды пищеварительный сок начинает затекать обратно. Это вызывает сначала неприятный кислый вкус, а затем и запах изо рта.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Кашух: Свежевыжатые соки способствуют раннему старению кожи
Гастроэнтеролог Вялов посоветовал полезные продукты для летнего рациона
Гастроэнтеролог Свиридова рассказала, как кофе может снизить риск рака
Далее, причиной отталкивающего запаха изо рта может оказаться пища с большим содержанием углеводов и сахара — хлебобулочные изделия, макароны, молочные продукты, выпечка и т.д. Все это опять же ведет к росту во рту человека разнообразных бактерий, в том числе и оставляющих после себя запах от переработки гнилостных клеток.
«В норме в нашей полости рта живет много аэробных бактерий, что препятствует размножению анаэробных гнилостных бактерий. Если вы пьете слишком много кофе и/или алкоголя, вы способствуете распаду аэробных и в то же время образованию анаэробных бактерий», — добавила Лилия Козловская.Может свою роль сыграть и аллергия на что-либо: люди, страдающие ей, зачастую не могут дышать носом и вынуждены для этого держать рот открытым. Как результат — ротовая полость пересушивается, и это позволяет живущим в ней бактериям, «ответственным» за плохой запах изо рта, задержаться там на долгое время.
Наконец, последней причиной плохого запаха из ротовой полости может оказаться изжога. Если у человека нарушен сфинктер желудка, то выделяемый по умолчанию для расщепления попадающей в рот еды пищеварительный сок начинает затекать обратно. Это вызывает сначала неприятный кислый вкус, а затем и запах изо рта.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Кашух: Свежевыжатые соки способствуют раннему старению кожи
Гастроэнтеролог Вялов посоветовал полезные продукты для летнего рациона
Гастроэнтеролог Свиридова рассказала, как кофе может снизить риск рака
Артем Путинцев