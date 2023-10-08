Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о продукте, улучшающем работу кишечника

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Бюджетный, калорийный и полезный обед, помогающий в работе желудочно-кишечного тракта, вполне реально. О том, как это сделать, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Врач рассказала, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется, приводя к образованию глютина (не глютена!) и желатина. Эти вещества усваиваются желудочно-кишечным трактом в виде аминокислот и коротких пептидов. Таким образом, блюда на основе костного бульона способны укрепить организм и запустить нормальную работу кишечника, заключила эксперт.
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Александр Бойцов