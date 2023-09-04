Гастроэнтеролог Манило рассказала о популярном в СССР напитке для похудения

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По словам специалиста, кисель снижает кислотность желудка, оказывает обволакивающее действие, а также успокаивает раздраженную слизистую. Также он может обеспечить быстрое чувство насыщения.
«Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. Употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи», —сообщила Елена Манило.Включать кисель в рацион необходимо при дисбактериозе, то есть нарушении микрофлоры кишечника. Благодаря картофельному или кукурузному крахмалу кисель оказывает стимулирующее воздействие на размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий.
Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и снижает уровень холестерина.
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