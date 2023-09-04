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Гастроэнтеролог Манило рассказала о популярном в СССР напитке для похудения

04 сентября 2023, 14:33
Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

Несладкий кисель является полезным напитком при похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Гастроэнтеролог Елена Манило рассказала о популярном в СССР и забытым киселе в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам специалиста, кисель снижает кислотность желудка, оказывает обволакивающее действие, а также успокаивает раздраженную слизистую. Также он может обеспечить быстрое чувство насыщения.

«Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. Употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи», —сообщила Елена Манило.
Включать кисель в рацион необходимо при дисбактериозе, то есть нарушении микрофлоры кишечника. Благодаря картофельному или кукурузному крахмалу кисель оказывает стимулирующее воздействие на размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий.

Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и снижает уровень холестерина.

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#здоровье
#диета
#ссср
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Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп нужен человечеству
04 сентября 2023, 14:44

Фото: IStock/Jovanmandic

В конце 2023 года в мире появятся четыре новых смертельных штамма гриппа. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их словам, болезни будут протекать тяжелее и опаснее COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал «Радио 1», что вероятность летальности есть у всех инфекционных заболеваний. А вот интенсивность того или иного вируса зависит от его «врага».
«С позиции экологии, — всё, что живёт и укрепилось, будет долго-долго жить, и нам не удастся от него избавиться. Был коронавирус, есть и будет, а интенсивность может меняться. Но вот оказалось, что вирус гриппа и вирус коронавируса между собой враждуют. Так, если мы уменьшим количество гриппа, что нам и удалось сделать, то на его место придёт коронавирус», — сказал Гундаров.
Специалист также отметил, волны влияния вируса на организм человека напрямую зависят от солнечной радиации.
«Земля вращается вокруг Солнца, и там есть четыре точки – зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. И вот в этих точках наблюдаются волны. Самая большая волна каждый год, причём не только от коронавируса, и даже не инфекционных заболеваний, приходится на конец декабря — начало января. То есть на иммунную систему влияет солнечная радиация», — сказал Гундаров.
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#вирус
#коронавирус
#грипп
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Сергиево-Посадские врачи удалили 2-литровую липому с бедра пациентки
04 сентября 2023, 14:01

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 54-летняя женщина с диагностированной ранее липомой в области бедра.
Липома – это доброкачественная опухоль, состоящая из жировых клеток, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина рассказала врачам, что обнаружила у себя на бедре небольшую шишку ещё 2 года назад, но она не доставляла ей дискомфорта, поэтому она не обратилась за медицинской помощью. Новообразование увеличилось до такого размера, что стало заметно сквозь одежду.

Такая патология могла привести к атрофии мышц, что отразилось бы на подвижности конечностей. 
«Образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось среди группы мышц четырехглавой мышцы бедра. Нам предстояло аккуратно извлечь липому, так чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле и мы удалили её довольно быстро, несмотря на то, что она находилась глубоко между мышцами. Объем, извлечённого образования, составил порядка двух литров. В этот же день пациентка уже свободно совершала прогулки по коридорам отделения», — рассказал врач-хирург хирургического отделения №1 Леонид Репин.
В ведомстве сообщили, что самочувствие женщины хорошее, она выписана из больницы на амбулаторное лечение. 

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#больницы
#заболевания
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Российские учёные разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта
04 сентября 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Российские разработчики Платформы НТИ разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения.
Отмечается, что такую систему можно даже встроить в смартфон. Так, при появлении признаков заболевания близким и ближайшим медицинским учреждениям отправляются специальные сигналы о помощи.

«На первом месте по смертности — сердечно-сосудистые заболевания, среди них первое место — инфаркты, второе — инсульты. Инфаркты уже научились диагностировать и лечить, а тема инсультов гораздо менее изучена. В связи с этим возникает проблема, что люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть «золотой период» в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти», — пояснил в беседе с RT лидер проекта Олег Молородов.

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#здоровье
#инсульт
#ученые
#медицина
#наука
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Нарколог раскрыл, когда при похмелье нужно вызвать врача
Нарколог Нурисламов объяснил пользу БАДов от похмелья
04 сентября 2023, 13:34

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Аптеки зафиксировали всплеск продаж БАДов, применяемых при похмелье. За первое полугодие спрос на биодобавки от похмелья в аптечных сетях подскочил более чем на 55%.
Руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов в разговоре с «Радио 1» отметил, что лечить похмелье БАДами можно, но, если речь идёт не о тяжёлом алкоголизме.

По словам специалиста, когда у человека появляется похмелье, ему могут назначить успокоительные. Это даст возможность поспать и прийти в себя. В этом случае может подойти биологически активная добавка ГАБА - гамма-аминомасляная кислота. Её используют для расслабления, снятия нервного напряжения и стресса, улучшения сна и нормализации давления. ГАБА входит в состав нескольких видов БАДов и лекарств.

Однако нарколог предупредил, что важно следить за состоянием во время похмелья. Ухудшение самочувствия может свидетельствовать об образовании тромбов.
«Есть два состояния: первое – это когда человек перестал употреблять, и второе – запойное, когда он не может остановиться. В этом случае можно оборвать процесс, ограничить алкоголь и дать успокоительные. Но в этот момент возникает состояние похмелья – с сердцебиением, с изменяем сердечных ритмов, с хлюпающими предсердиями и желудочками. Это всё очень опасно в плане появления тромбов. Если вы чувствуете ухудшение состояния, нарушение сердечного ритма, тахикардию, слабость, особенно если уже было опохмеление, то следует вызвать врача», — сказал Нурисламов.
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#алкоголь
#врач
#нарколог
#нарушение
#человек
#психиатр
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Диетолог Мухина: Кофе нельзя сочетать с алкоголем и пряностями
04 сентября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Anna Kim

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина не рекомендовала употреблять кофе с алкоголем и пряностями, поскольку напиток может маскировать действие спиртного, в результате чего человек позже пьянеет резко и чувствует себя хуже.
Пряности способствуют потере вкуса напитка, из-за чего у человека возникает желание выпить больше напитка. А большое количество кофе может пагубно повлиять на здоровье.

Кроме того, по словам специалиста не рекомендуется пить кофе вместе с продуктами, в которых содержится железо.

«Вещества в кофе затрудняют всасывание железа, которое содержится в орехах, гречке, чечевице, бобовых. Оно очень плохо всасывается, и человек не получает ту пользу от продуктов, которую должен получить», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

До этого врачи перечислили пять продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике. Как передаёт utro.ru, к ним относятся приправы, тропические фрукты, заваренная лапша, солёные овощи и лекарственные травы.

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#здоровье
#кофе
#питание
#продукты
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Более 7,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
04 сентября 2023, 12:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В субботу и в воскресенье, 2 и 3 сентября выездные бригады врачей в рамках акции «Проверь здоровье в парке» работали в 11 городских парках.

В эти выходные акция проходила в парках Долгопрудного, Люберец, Подольска, Раменского, Электрогорска и других муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Всё лето в городских парках Подмосковья работали бригады медицинских специалистов. Любой желающий мог проверить своё здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. С начала июня такой возможностью воспользовались более 7,5 тыс. жителей региона, в том числе 270 – за минувшие выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови.

При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#светлана стригункова
#анализы
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Компенсация аренды жилья стала самой популярной мерой поддержки у подмосковных медиков
04 сентября 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Уже 10 тыс подмосковных медработников получили с начала года компенсацию аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Там напомнили, что работники государственных медицинских учреждений Подмосковья могут получать ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья на 20 тыс рублей. Воспользоваться ею могут сотрудники 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсёстры.
«Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки. Самая востребованная – компенсация аренды жилья. С начала года ею воспользовались почти 10 тыс медработников Подмосковья», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Получить компенсацию могут медработники, которые работают на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. 
 
Чтобы получить меру поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг

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#подмосковье
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Семейная пара заменила фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть
04 сентября 2023, 05:50

Фото: iStock/Foremniakowski

В Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть.
Daily Star пишет, что семейная пара хотела не только сбросить вес, но и разнообразить сексуальную жизнь. Они увеличили продолжительность и количество половых контактов. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. Чтобы контролировать результаты, пара взвешивалась до и после секса.
 
По словам Мантовани, соблюдение секс-диеты приносит результаты. Супруги придерживаются её около 2 недель. Без дополнительных физических нагрузок супруги сбросили по килограмму.
 
Также супруги говорят, что значительно улучшилось качество сна. Теперь мужчина желает превзойти свой предыдущий секс-рекорд в 2 часа 40 минут и провести с женой в постели 6 часов.
 
К концу сентября пара хочет сбросить ещё 5 килограммов.

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#отношения
#здоровье
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Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными
04 сентября 2023, 05:00

Фото: iStock/Photosbypatrik

Опасность для человека могут представлять не только ядовитые грибы, но и съедобные.
В интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что отравиться можно белыми грибами и лисичками в том случае, если они были собраны в неблагополучной с точки зрения экологии местности.
 
«Плодовое тело гриба, употребляемое в пищу, содержит в себе всё, что гриб насобирал в себя из почвы, а грибница может занимать до гектара. Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад ГСМ или автомойка, то гриб соберёт все вредные вещества», – рассказал Алексей Водовозов.
Также на гриб влияет неправильная обработка. Во время сбора и приготовления грибов на поверхности могут остаться частицы почвы, содержащие Clostridium botulinum - бактерии, которые выделяют ботулотоксин. Необходимо тщательно очищать грибы от почвы перед тем, как их приготовить.
 
«Грибы лучше готовить в тот же день, когда вы их собрали. Можно, например, сразу пожарить их. В этом случае опасности ботулизма не существует, так как для его образования требуется время и отсутствие кислорода. Также можно засолить или замариновать грибы, так как высокая концентрация соли и кислоты убивает бактерии», - рекомендует токсиколог.
Особенно осторожными следует быть неопытным грибникам. Съедобные грибы можно  с лёгкостью перепутать с ядовитыми видами. К примеру, опенок и галерина окаймленная очень похожи, но галерина окаймленная содержит аматоксин, который является одним из самых мощных грибных ядов, приводящих к смерти.

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#грибники
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