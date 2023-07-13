Гастроэнтеролог Машарова рассказала, кому может навредить мороженое

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что мороженое может оказаться вредным для пожилых людей: оно способно ухудшить память и работу сердечно-сосудистой системы.
«Мослента» пишет, что холодные продукты хуже усваиваются организмом, заставляя пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой. Для пожилых людей это чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии, рассказала гастроэнтеролог Машарова.
Людям старше 60 лет, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта, мороженое противопоказано.
А большое количество насыщенных жиров может привести к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы.
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Мария Фирсова