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Гастроэнтеролог Машарова рассказала, кому может навредить мороженое

13 июля 2023, 18:27

Фото: istockphoto/yacobchuk

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что мороженое может оказаться вредным для пожилых людей: оно способно ухудшить память и работу сердечно-сосудистой системы.
«Мослента» пишет, что холодные продукты хуже усваиваются организмом, заставляя пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой. Для пожилых людей это чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии, рассказала гастроэнтеролог Машарова.

Людям старше 60 лет, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта, мороженое противопоказано.


А большое количество насыщенных жиров может привести к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы.

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#мороженое
#пенсионеры
#здоровье
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Более 40 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию
13 июля 2023, 17:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В 2023 году диспансеризацию прошли свыше 40 тысяч жителей городского округа Химки.
Кабинеты для бесплатного прохождения диспансеризации работают во всех учреждениях Химкинской областной больницы, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Регулярно для трудовых коллективов округа организовываем диспансеризации, где врачи Химкинской областной больницы проводят комплексные обследования. Кроме того, каждый житель может проверить свое здоровье совершенно бесплатно по воскресеньям в парке Толстого. Для этого необходим лишь полис ОМС и паспорт», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Жители Химок могут пройти диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и осуществляемых в отношении определённых групп населения.

В рамках диспансеризации у пациентов проводят забор крови на общий анализ, ЭКГ, исследуют объем выдыхаемого воздуха и проводят другие обследования.  В зависимости от возраста или вследствие перенесенных заболеваний могут назначают дополнительные обследования. По итогам осмотра при необходимости назначают курс лечения. 

Среди химкинских трудовых коллективов, прошедших диспансеризацию, сотрудники транспортно-логистической компании «МГМ Логистик». 
«Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому сразу приняли предложение от администрации городского округа Химки и прошли диспансеризацию. Врачи химкинской областной больницы помогли нам это организовать. Сегодня приехали 29 человек – это примерно половина коллектива, для остальных сотрудников будем организовывать дополнительно», — сообщил генеральный директор «МГМ Логистик» Денис Беляев.  
Все жители Химок старше 18 лет имеют возможность прохождения бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления.

Пройти диспансеризацию можно по будням и в субботу в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, на региональном портале госуслуг или непосредственно в поликлинике через инфомат.

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#Диспансеризация
#Химки
#профилактика
#профосмотр
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В Турции два человека скончались после укусов клещей
13 июля 2023, 16:30

Фото: istockphoto/Nataba

В турецкой провинции Сивас два человека погибли после укусов клещей, возможно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).
Об этом пишет агентство Anadolu. Первой жертвой оказался 76-летний житель села Куруджаабат. После укуса клеща мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии, подозревая у него лихорадку. Врачам не удалось его спасти.
 
Чуть позже после укуса клеща в больнице оказался 47-летний житель села Минарекая. Мужчину также не удалось спасти.
 
ККГЛ — это опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, которая выражается интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые выявлено в Крыму в 1944 году.

Инкубационный период заболевания длится от 2 до 7  дней. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от этой инфекции равняется 40%.

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#Турция
#клещи
#лихорадка
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Диетолог Дианова рекомендовала не есть фасоль и горох перед полётом
13 июля 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, что перед авиаперелётом не рекомендуется употреблять блюда из фасоли, бобовых и гороха.
«Блюда из фасоли и жирная пища могут усугубить ситуацию, если у человека наблюдается тяжесть и дискомфорт в желудке. В случае ночного перелёта не стоит есть тяжелую пищу. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно если человек спит, на утро может появиться запор», — отметила в беседе с NEWS.ru Дианова.

Также она предостерегла от употребления алкоголя перед перелётом. По её словам, перед таким путешествием лучше всего есть кошерную еду.

А врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что на работу сердечно-сосудистой системы влияет множество факторов, в том числе и питание. Главной опасностью для сердца является употребление сахара, содержащего фруктозу, которая при попадании в печень превращается в холестерин.

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#диетолог
#здоровье
#питание
#перелёт
#рекомендации
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Терапевт Чиркова объяснила, как обработать полученную на пляже рану без аптечки
13 июля 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/David Petrus Ibars

Терапевт Ольга Чиркова объяснила, что полученный на пляже порез можно обработать с помощью спиртного с минимальным количеством примесей, если нет аптечки и чистой воды.
«Если аптечки не оказалось, попробуйте обратиться к автомобилистам, отдыхающим рядом. Если не получилось, используйте подручные средства. Промойте рану чистой водой из бутылки и прижмите чистую ткань, чтобы остановить кровь. Если под рукой нет чистой воды, используйте алкоголь с минимальным количеством примесей», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Чиркова.

При этом, специалист подчеркнула, что при получении глубокой рваной раны необходимо обратиться за помощью к медикам.

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#порез
#пляж
#отдых
#медицинская помощь
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Подмосковные врачи спасли пожилого мужчину, проглотившего косточку от персика
13 июля 2023, 14:48

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 60-летнего мужчину, проглотившего косточку от персика.
Мужчину поступил в больницу Сергиева-Посада с жалобой на ощущение инородного тела в горле и затруднение при глотании, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи выявили у пациента крупный предмет в пищеводе. Мужчина рассказал врачам, что накануне вечером он ел персики и случайно с мякотью проглотил косточку.
«Под общей анестезией эндоскопическим путём мы извлекли из пищевода пациента инородное тело — фруктовую косточку. Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло около 10 минут», —  рассказала заведующая хирургическим отделением №3 Светлана Александрова.
Врачи сообщили, что самочувствие пациента на данный момент хорошее, его выписали из больницы.

Минздрав не рекомендует спешить во время приема пищи.

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#Минздрав
#персик
#инородное тело
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Диетолог Разаренова дала советы по выбору качественной клубники
13 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/StephanieFrey

Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью «Радио 1» рассказала о полезных свойствах клубники, а также дала советы, как правильно выбрать свежие ягоды.
«Клубника обладает неплохим мочегонным эффектом. В ней содержится большое количество антиоксидантов. Клубника на фоне других ягод и фруктов содержит в себе меньше фруктозы и сахара. Поэтому её можно есть больше, чем яблок, груш или других фруктов. В день можно себе позволять употреблять около от 200 до 400 г клубники», - рассказала Разаренова.

По её словам, клубника также является источником фолиевой кислоты, поэтому очень полезна для женщин.
При покупке клубники специалист посоветовала обратить внимание на то, что на ней не должно быть признаков порчи, плесени и темных пятен. Она должна быть гладкая, блестящая, плотная и упругая. 

«Также стоит обратить внимание на зелень возле ягодки, которая также должна быть свежая без признаков заветривания и увядания. В зависимости от сорта она может быть, как крупная, так и мелкая. Поэтому сладость клубники не определяется её размером. При этом несвежая клубника может нести потенциальный вред», - объяснила гастроэнтеролог.

Она также призвала потребителей покупать клубнику в местах официальной торговли. Это могут быть магазины, ярмарки, рынки, где у продавца имеются сопроводительные документы. Это обезопасит покупателя от приобретения клубники, которая выращивалась в ненадлежащих условиях, например, с использованием запрещенных удобрений, заключила Разаренова.

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#польза
#ягоды
#фрукты
#лето
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Российские учёные научились распознавать депрессивное расстройство по голосу
13 июля 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/Marjan_Apostolovic

Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали новый метод анализа голоса, когда по фрагменту речи человека можно распознать депрессивное расстройство.
Так, учёные отметили, что речь человека с депрессией более медленная с изменённой интонационной окраской.

Более того, в будущем планируется создание специального приложения для дистанционной диагностики. Искусственный интеллект будет анализировать частотное соотношение, паузы в речи, скорость воспроизведения и частоту использования слов с разной эмоциональной заряженностью.

«Точный диагноз сможет поставить только врач. Но наше приложение поможет выявить людей, которые потенциально страдают депрессией и нуждаются в помощи специалиста. Аналогов такому алгоритму в России и мире пока нет», – заявил в беседе с Газета.ру автор разработки, врач-психотерапевт Университетской клиники, сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрий Петелин.

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#здоровье
#психика
#медицина
#технологии
#депрессия
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Подмосковные врачи стали победителями и призерами Всероссийского конкурса
13 июля 2023, 13:33

Фото: istockphoto / demaerre

Министерство здравоохранения Московской области огласило результаты Всероссийского конкурса врачей и специалистов.
Врачи из Подмосковья на регулярной основе принимают участие в профессиональном конкурсе медицинских работников и каждый год их по достоинству оценивают на федеральном уровне, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В этом году четыре врача из Можайска, Клина, Талдома и Балашихи стали победителями и призерами. Поздравляю с победой!», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Лучшим анестезиологом-реаниматологом признали Александр Пикалев из Можайской больницы.
Лучшим кардиологом стала Татьяна Вялова из Клинской больницы.
Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял врач Талдомской больницы Антон Панов.
Третье место в номинации «Лучший неонатолог» отдали Денису Аксенову из Балашихинского родильного дома.

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#Всероссийский конкурс
#врач
#Подмосковье
#Минздрав
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Учёные: Парки делают городских жителей моложе
13 июля 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/dies-irae

Учёные Школы медицины Файнберга заявили, что парки и зелёные насаждения способствуют продлению молодости городских жителей.
Так, живущие рядом с зелёными зонами горожане выглядят в среднем на 2,5 года моложе своего настоящего возраста.

При этом, как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, исследователи утверждают, что для так называемого «омоложения» нужно не просто жить недалеко от зеленой зоны, а совершать в ней прогулки.

А врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что для сохранения молодости необходимо выполнять комплекс упражнений с утяжелителями. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Express, усиленные нагрузки способствуют улучшенной работе когнитивных функций, а также способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний. Врач отметил, что также подобные занятия улучшают качество сна.

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