Гастроэнтеролог назвал симптом «тихого рака»

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Британский гастроэнтеролог Асиш Басси в ходе интервью Express заявил, что желтуха является одним из симптомов наличия у человека онкологического заболевания поджелудочной железы или «тихого рака».
«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», – цитирует издание слова собеседника.
Специалист пояснил, что человек по мере прогрессирования болезни начинает ощущать боль в животе, спине, проблемы с пищеварением, и только потом обращается к врачу. Поэтому лечение не всегда эффективно, так как начинается на поздней стадии.
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