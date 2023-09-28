Гастроэнтеролог Неронов рассказал об опасности чрезмерного употребление овощей

Фото: iStock/AlexRaths
Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал о пользе овощей, а также о том, чем их злоупотребление может быть опасно.
«Кроме минералов, витаминов, углеводов, белков и растительных жиров, овощи содержат в своем составе необходимые для нашего пищеварения растительные волокна, которые выполнят функцию стабилизации в формировании нашего микробиома и стимулируют кишечник для его правильной работы», — цитирует РИАМО слова собеседника.
Неронов отметил, что овощи полезны практически всем. Особенно, если они были выращены в той же климатической зоне, в которой человек проживает.
Читайте также:
Нутрициолог Русанова рассказала, какие продукты остановят выпадение волос
Терапевт Тимощенко: Головную боль можно снять массажем, свежим воздухом и чаем
Россиянам рассказали, что такое РПП и как с ним бороться
Диана Аванесян