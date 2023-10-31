Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, какой закуской лучше всего сопровождать водку, чтобы избежать сильного опьянения. Об этом пишет «АиФ».
Специалист объяснил, что к холодным закускам относятся соленья и маринады, оливье, селёдка под шубой, мясные деликатесы, сыры, заливное и огурец. Многие предпочитают именно такие традиционные закуски к водке.
При этом Садыков отметил, что есть «правильные» холодные закуски — это ферментированные овощи и квашеная капуста.
Также в качестве закуски распространенны и горячие закуски — шашлыки, жульены и различные блюда на гриле.
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«Такие блюда могут обладать приятным вкусом и гармонировать с водкой. Однако с точки зрения гастроэнтерологии употребление холодных закусок может повысить риск раздражения слизистой оболочки желудка. Это происходит, когда холодные закуски содержат уксус, много соли или консерванты», — цитирует издание слова специалиста.
«Пробиотики помогают пищеварению и могут избавить от утреннего похмелья», — пояснил эксперт.
Также в качестве закуски распространенны и горячие закуски — шашлыки, жульены и различные блюда на гриле.
«Горячие закуски могут ускорить всасывание алкоголя. Осторожность не помешает, так как жареная и жирная пища может вызвать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему», — предупредил врач.
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Диана Аванесян