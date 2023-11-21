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Гастроэнтеролог Садыков: При проблемах с ЖКТ надо выпивать 500 мл тёплой воды

21 ноября 2023, 06:26
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рекомендуется выпивать натощак за утро до 500 мл (двух стаканов) тёплой воды, рассказал в своём Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический фармаколог Рустем Садыков.
«Во время сна тело и кожа человека испаряют большое количество воды, поэтому, просыпаясь, человек находится в состоянии дефицита воды в организме. В таком случае сердцу приходится перекачивать более густую кровь, а это сложнее», — отметил специалист.

Вода помогает разжижать кровь и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, пояснил Рустем Садыков. Однако он подчеркнул, что такой способ восполнения водного дефицита в организме не подходит для тех, у кого есть физиологические проблемы с почками, артериальная гипертензия (иначе говоря, повышенное кровяное давление) или желчекаменная болезнь.


При нехватке белка в рационе человека, кровь становится густой, что может повлиять на развитие варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на врачей. В ежедневном рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса, морская рыба, молочные продукты и яйца.

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#вода
#врачи
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В Подмосковье врачи спасли беременную женщину с врожденным пороком сердца
21 ноября 2023, 10:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные врачи спасли женщину с врожденным пороком сердца, 7-сантиметровым тромбом и ее недоношенного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
31-летняя беременная женщина поступила в больницу с врожденным пороком сердца четвертой степени. Во время антитромботической терапии у плода началась прогрессирующая гипоксия. Врачи провели кесарева сечение,  в результате которого родилась девочка весом 1820 г и ростом 42 см. Её направили в Московский областной перинатальный центр.

Позже у пациентки началась развиваться массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии. В ходе диагностике у женщины был выявлен флотирующий тромб в нижней полой вене длиной более 7 см.

«Сложность вмешательства заключалась в том, что для удаления тромба специальный кокон-ловушку необходимо было провести не напрямую из верхней в нижнюю полую вену, а через несколько искусственных соустий<…>. Путем сложных эндоваскулярных маневров, при поддержке сосудистых хирургов, пациентке был успешно удален тромб длиной более 7 см. Для профилактики повторных тромбоэмболий, пациентке в нижнюю полую вену был имплантирован современный фильтр-ловушка<…>», - поделился старший хирург отделения ангиографии МОНИКИ Максим Капранов.

Кроме этого,  данный фильтр будет удален, когда применение медикаментозной терапии позволит устранить тромбоз венозной системы нижних конечностей.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщина и ребёнок выписаны и проходят наблюдение у специалистов.

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#врачи
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#подмосковье
#операция
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Ученые назвали продукты, употребление которых продлевает жизнь
PubMed: Орехи и зерновые продукты увеличивают продолжительность жизни
21 ноября 2023, 10:24

Фото: istock / Koval Nadiya

Группа ученых из Университета Бергена выявили, что для долгой жизни и поддержания хорошего самочувствия нужно употреблять больше орехов и цельнозерновых продуктов. Результаты исследования приводит PubMed National Library of Medicine.
В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) разработала руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide, которое направлено на информирование людей о пользе правильного питания. Согласно ему, необходимо съедать 5 порций  фруктов и овощей в день, уменьшить потребление углеводов, сахара, соли и жиров. Также, эксперты советуют отказаться от колбасных изделий, а также сладких и газированных напитков и пить больше воды. 

Учены провели исследование, в котором приняли участие 467 354 человек среднего возврата. Они рассказали о своих пищевых привычках. По результатам анализа выяснилось, что люди, придерживающиеся здорового рациона, имеют большую продолжительности жизни,  чем те, кто ест обработанное мясо, мучные продукты и пьет сладкие газировки. А люди, которые регулярно едят орехи, бобовые, зерновые продукты и фрукты, обладают большей продолжительностью жизни. 

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#фрукты
#эксперты
#человек
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Подмосковные фигуристы Хавронина и Нарижный стали вице-чемпионами Гран-при России
20 ноября 2023, 17:55

Фото: Минспорт МО

Подмосковный дуэт Ирина Хавронина и Девид Нарижный завоевал серебряные медали Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Гран-при России – Волжский пируэт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Выступление в танцах на льду представителей Московской области жюри оценили в 201,16 баллов. Оценку выше удалось получить только паре из Москвы – Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. На третью ступень пьедестала поднялся ещё один столичный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
 
Хавронина и Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. 

Турнир «Гран-при России – Волжский пируэт» проходил в Самаре 17-19 ноября.

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Врач Катхурия предупредила об опасности интервального голодания
20 ноября 2023, 16:49

Фото: istockphoto.com/Grandbrothers

Эндокринолог Юлия Катхурия заявила, что неправильное интервальное голодание может привести к развитию желчнокаменной болезни.
«Любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А чтобы желчный пузырь сокращался, нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым «ленивым желчным пузырем» развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она отметила, что для того, чтобы составить себе грамотный рацион питание, необходимо сдать кровь на биохимический анализ для оценки уровня витаминов и белка.

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#кровь
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#здоровье
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Стоматолог Трифонова заявила об опасности терпения зубной боли
20 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/alfexe

Стоматолог Светлана Трифонова завила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями.
«Бывает такое, что зуб начал болеть, а через какое-то время прошёл. При самой распространённой в таких случаях проблеме – воспалении пульпы (нерва) или наличии кисты – ситуация не может сама собой улучшиться. Наоборот, идёт ухудшение, часто незаметное для человека. Это может приводить к отёку щеки, сильным болям, когда не помогает обезболивающее, выходу гноя через десну и даже распространению гноя в кости», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Трифонова.

Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.

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#врач
#зубы
#стоматолог
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Врач Демьяновская заявила о необходимости дезинфицировать наушники
20 ноября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/Viktoriia Hnatiuk

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, что наушники нужно регулярно дезинфицировать и чистить для соблюдения гигиены.
«При использовании таких устройств важно помнить и о вопросах гигиены. Наушники рекомендуется хотя бы раз в неделю очищать и дезинфицировать. Их не стоит носить просто в кармане или сумке — лучше подобрать специальный футляр: в таком случае минимизируется вероятность занести в слуховой проход инфекцию», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Она также посоветовала отказаться от вакуумных наушников. Тем более это касается людей с аллергией и сахарным диабетом.

Врач также отметила, что долгое время слушать что-либо в наушниках вредно. По её словам, находится в наушниках нужно не более не более часа подряд и суммарно менее двух часов в день.

Ранее главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как можно уберечь ребёнка от заражения простудными и вирусными заболеваниями в этом сезоне. Как передают «Вести Подмосковья», врач отметила, что недосып, переутомление, недостаток свежего воздуха и неправильное питание ослабевают иммунитет малышей и вероятность заболеть у них возрастает. Она также рекомендовала заболевшим членам семьи в доме носить маску.

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Россиян предупредили о провоцирующем болезнь Альцгеймера факторе
Психолог Наумова: Одиночество может приводить болезни Альцгеймера и онкологии
20 ноября 2023, 14:58

Фото: istock / Tero Vesalainen

К развитию тяжелых заболеваний, среди которых онкология и болезнь Альцгеймера, может приводить одиночество. Об этом предупредила психолог Наталья Наумова.

В беседе с News.ru она объяснила, что одиночестве приводит к снижению самооценки и плохим эмоциям.

Страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что человек много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память», — объяснила эксперт.
Помимо этого, человека, страдающих от одиночества, может нервничать и злоупотреблять вредной едой, алкоголем и сигаретами, что может провоцировать ожирение, ухудшение сна, каждые болезни и даже рак. 

Ранее врач рассказал, чем опасно покусывания щек и губ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ожирение
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Врач Мулюкова опровергла мифы о возникновении менингита
Врач Мулюкова: «Менингит могут бактерии, вирусы и грибки»
20 ноября 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Врач-педиатр Кристина Мулюкова опровергла мифы о том, что менингит возникает при переохлаждении или отсутсвии головного убора во время мороза.
Врач отметила, что причиной менингита становятся вирусы и грибки.

«Менингит — тяжёлое воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек. Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще возбудителем менингита становятся менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого», — сказала в беседе с RT Мулюкова.

По её словам, заболеть можно и после контакта с уже заражённым человеком.

Мулюкова подчеркнула, что коварство этого заболевания в том, что его легко можно перепутать с ОРВИ и простудой.

Для профилактики можно сделать прививку.

А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил об опасности ловли снежинок ртом, которая кроется в большом риске простудиться и заболеть.

«Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

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Хирурги МОНИКИ вернули пациентке способность принимать пищу
20 ноября 2023, 12:19

Фото: Минздрав МО

Врачи МОНИКИ спасли женщину, которая не могла принимать пищу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 37-летняя пациентка с жалобами на непроходимость пищевода. Она не могла принимать пищу даже в полужидком состоянии и быстро теряла вес.  

Подмосковные врачи поставили диагноз – ахалазия кардии, то есть мышечное расстройство, при котором при глотании происходит рефлекторное раскрытие кардии – отверстия на границе желудка и пищевода. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве и перевели женщину в отделение торакальной хирургии МОНИКИ.

Пациентку прооперировали с помощью гастроскопа, сделав в просвете пищевода с помощью эндоскопического ножа разрез слизистой. Далее хирурги создали тоннель в подслизистом слое пищевода. Операция прошла успешно.

Женщине была назначены антибиотики. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана. 
 
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