Гастроэнтеролог Садыков: При проблемах с ЖКТ надо выпивать 500 мл тёплой воды

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Людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рекомендуется выпивать натощак за утро до 500 мл (двух стаканов) тёплой воды, рассказал в своём Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический фармаколог Рустем Садыков.
«Во время сна тело и кожа человека испаряют большое количество воды, поэтому, просыпаясь, человек находится в состоянии дефицита воды в организме. В таком случае сердцу приходится перекачивать более густую кровь, а это сложнее», — отметил специалист.Вода помогает разжижать кровь и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, пояснил Рустем Садыков. Однако он подчеркнул, что такой способ восполнения водного дефицита в организме не подходит для тех, у кого есть физиологические проблемы с почками, артериальная гипертензия (иначе говоря, повышенное кровяное давление) или желчекаменная болезнь.
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