Гастроэнтеролог Садыков: При проблемах с ЖКТ надо выпивать 500 мл тёплой воды

Людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рекомендуется выпивать натощак за утро до 500 мл (двух стаканов) тёплой воды, рассказал в своём Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический фармаколог Рустем Садыков.