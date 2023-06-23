Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе некоторых видов алкоголя

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Вино и коньяк могут быть полезными для здоровья
«Газета.Ru» пишет, что алкоголь негативно действует на организм, но последствия всегда определяет качество напитка и его доза. Об этом рассказала гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова.
По её словам, самым вредным для организма является алкоголь «с пузырьками». Например, шампанское, которое сочетает газированность и сахар. Оно плохо сочетается с едой, провоцирует в кишечнике брожение и гниение пищи. Кислотность напитка негативно отражается на состоянии слизистой органов ЖКТ. Шампанское рекомендуется употреблять отдельно от еды в ограниченном количестве – не более бокала.
Алкогольные коктейли также лидируют в списке вредных алкогольных напитков. В них содержится много сахара.
Коктейли высококалорийны, а сахар способствует быстрому опьянению и большой интоксикации организме. Что в свою очередь создаёт сильную нагрузку на поджелудочную железу.
Пиво, как и шампанское, вызывает брожение и раздражение кишечника, диарею. У мужчин может повысится выработка женских половых гормонов и накопиться жировые отложения. У женщин из-за пива начинает вырабатываться излишнее количество мужских гормонов. Это приводит к дисбалансу и ожирению.
Наименее вредным для здоровья напитком считается вино.
«Вино – это, по сути, перебродивший виноградный сок. Напиток оказывает антибактериальное действие. Например, проантоцианин убивает опасные для организма бактерии, в том числе и те, что разрушают зубную эмаль», -рассказала Анастасия Сумарокова.
Вино является антиоксидантом, благотворно сказывается на системе кровообращения и сосудах. Вино улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит и помогает в усвоении и расщеплении белков.
Рекомендуется пить сухое или полусухое вино. Следует помнить, что польза напитка есть только при употребления малого количества. В сутки мужчинам рекомендовано пить один бокал (100-150 мл), женщинам-половина бокала (50-75 мл).
Коньяк также можно отнести к полезному алкоголю. Он способен укреплять иммунную систему, снимает спазмы и расширяет сосуды при условии соблюдения придельной однократной дозы не более 50-80 мл.
Не слишком вредной считается водка. В ней нет сахаров. Она содержит минимальное количество химических вредных ингредиентов. Калорийность напитка обеспечивает только спирт. Главное строго ограничивать её дозу, –предупреждает эксперт Анастасия Сумарокова.
Ранее психиатр-нарколог Исаев назвал последствия употребления алкоголя в жару. Холод с дождем наконец сменились жарой и ярким солнцем, а потому наступило самое время для долгих прогулок и приятных посиделок. Кому стоит воздержаться от распития алкоголя в летнее время, рассказал корреспонденту «Радио 1» психиатр-нарколог, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев.
По её словам, самым вредным для организма является алкоголь «с пузырьками». Например, шампанское, которое сочетает газированность и сахар. Оно плохо сочетается с едой, провоцирует в кишечнике брожение и гниение пищи. Кислотность напитка негативно отражается на состоянии слизистой органов ЖКТ. Шампанское рекомендуется употреблять отдельно от еды в ограниченном количестве – не более бокала.
Коктейли высококалорийны, а сахар способствует быстрому опьянению и большой интоксикации организме. Что в свою очередь создаёт сильную нагрузку на поджелудочную железу.
Пиво, как и шампанское, вызывает брожение и раздражение кишечника, диарею. У мужчин может повысится выработка женских половых гормонов и накопиться жировые отложения. У женщин из-за пива начинает вырабатываться излишнее количество мужских гормонов. Это приводит к дисбалансу и ожирению.
Наименее вредным для здоровья напитком считается вино.
«Вино – это, по сути, перебродивший виноградный сок. Напиток оказывает антибактериальное действие. Например, проантоцианин убивает опасные для организма бактерии, в том числе и те, что разрушают зубную эмаль», -рассказала Анастасия Сумарокова.
Вино является антиоксидантом, благотворно сказывается на системе кровообращения и сосудах. Вино улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит и помогает в усвоении и расщеплении белков.
Рекомендуется пить сухое или полусухое вино. Следует помнить, что польза напитка есть только при употребления малого количества. В сутки мужчинам рекомендовано пить один бокал (100-150 мл), женщинам-половина бокала (50-75 мл).
Коньяк также можно отнести к полезному алкоголю. Он способен укреплять иммунную систему, снимает спазмы и расширяет сосуды при условии соблюдения придельной однократной дозы не более 50-80 мл.
Не слишком вредной считается водка. В ней нет сахаров. Она содержит минимальное количество химических вредных ингредиентов. Калорийность напитка обеспечивает только спирт. Главное строго ограничивать её дозу, –предупреждает эксперт Анастасия Сумарокова.
Ранее психиатр-нарколог Исаев назвал последствия употребления алкоголя в жару. Холод с дождем наконец сменились жарой и ярким солнцем, а потому наступило самое время для долгих прогулок и приятных посиделок. Кому стоит воздержаться от распития алкоголя в летнее время, рассказал корреспонденту «Радио 1» психиатр-нарколог, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев.
Мария Фирсова