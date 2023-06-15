Гастроэнтеролог Свиридова рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

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Гастроэнтеролог Свиридова предупредила об опасности напитка для беременных
«Газета. Ру» пишет, что зеленый чай считается полезным, но есть группы, котором не рекомендуется его пить в больших количествах. По словам врача-гастроэнтеролога Анны Свиридовой, зеленый чай не рекомендуется пить беременным. В нём содержится танин, который препятствует всасыванию фолиевой кислоты, а она необходима для правильного развития нервной системы плода.
Зеленым чаем не стоит злоупотреблять людям с пониженным артериальным давлением, с железодефицитной анемией и остеопорозом. Танин затормаживает всасывание железа, кальция и магния в тонком кишечнике.
Также этот напиток повышает кислотность желудочного сока, из-за чего его нельзя пить пациентам, которые страдают гастритами, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Врач рекомендует принимать зеленый чай через час после еды, но его лучше не пить перед сном, чтобы не страдать от бессонницы.
Ранее диетолог Королёва рассказала о вреде кваса для кишечника в жару. Летом она посоветовала выпивать воду с лимоном, зеленый или белый чай, но без добавления сахара. Она напомнила, что квас не стоит употреблять людям с нарушениями метаболических процессов, с избыточным весом и склонным к инсулинорезистентности. Кроме того, нежелательно заниматься спортом в жаркие дни.
Зеленым чаем не стоит злоупотреблять людям с пониженным артериальным давлением, с железодефицитной анемией и остеопорозом. Танин затормаживает всасывание железа, кальция и магния в тонком кишечнике.
Врач рекомендует принимать зеленый чай через час после еды, но его лучше не пить перед сном, чтобы не страдать от бессонницы.
Ранее диетолог Королёва рассказала о вреде кваса для кишечника в жару. Летом она посоветовала выпивать воду с лимоном, зеленый или белый чай, но без добавления сахара. Она напомнила, что квас не стоит употреблять людям с нарушениями метаболических процессов, с избыточным весом и склонным к инсулинорезистентности. Кроме того, нежелательно заниматься спортом в жаркие дни.
Мария Фирсова