Гастроэнтеролог Теплухина посоветовала мятный чай при боли в желудке

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети семейных клиник «Неболит» Оксана Теплухина в беседе с порталом «Мослента» поделилась некоторыми способами облегчения боли в желудке, если последняя носит не острый характер. В частности, помочь могут мятный чай либо настой ромашки.
«Нередко пациенты прибегают к народным средствам <...> Например, снизить дискомфорт в животе могут мятный чай или грелка. Также принимают настой ромашки или семян льна, как обволакивающее средство, снимающее боль», — сказала доктор Теплухина.Тем не менее, специалист подчеркнула, что любые «народные» средства ведут лишь к облегчению симптоматики заболеваний ЖКТ. По-настоящему же необходимо назначенное профильным специалистом-гастроэнтерологом комплексное лечение, которое назначают только после медосмотра, сдачи лабораторных анализов, а также таких процедур, как УЗИ брюшной полости или гастрофиброскопия.
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