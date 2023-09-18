Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала о бесполезности супов при болезнях ЖКТ

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По её словам, польза от первых блюд, разумеется, есть — но только лишь при соблюдении баланса рациона по объему всех его составляющих: белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Причём делать это надо без ущерба для аппетита. А вот если из-за супа регулярно возникает дискомфорт, тяжесть в желудке или прочие неприятные ощущения, то лучше отказаться от них в пользу салата либо второго блюда.
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