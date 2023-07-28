Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему нельзя плавать сразу после еды

Фото: iStock/master1305
Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявила, что плавать сразу после еды вредно для здоровья, поэтому необходимо какое-то время подождать. Об этом пишет Sputnik.
Врач пояснил, что мышцы, задействованные в плавании, должны в достаточной степени снабжаться кровью, однако после приема пищи кровь в большей степени наполняет кишечник.
Вялов отметил, что физические нагрузки при плавании приносят пищеварительным органам особенный вред. Из-за напряжения диафрагмы и межреберных мышц могут возникнуть отрыжка и изжога. Сочетание таких недугов в некотрых случаях приводит к непищеводным проявлениям — например, спазму бронхов или аритмии.
После мягкой еды и плаванием должно пройти минимум 30 минут, а после приема твердой или жирной пищи — полтора-два часа, заключил Сергей Вялов.
Читайте также:
Стоматолог Беггс предупредил о неприятных последствиях курения вейпов
Диетолог Гинзбург рекомендовал есть рыбу для профилактики старения
Терапевт Тан перечислил неожиданные признаки развития сахарного диабета
«Если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами», — цитирует издание слова собеседника.
«Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде», — предупредил гастроэнтеролог.
После мягкой еды и плаванием должно пройти минимум 30 минут, а после приема твердой или жирной пищи — полтора-два часа, заключил Сергей Вялов.
Читайте также:
Стоматолог Беггс предупредил о неприятных последствиях курения вейпов
Диетолог Гинзбург рекомендовал есть рыбу для профилактики старения
Терапевт Тан перечислил неожиданные признаки развития сахарного диабета
Диана Аванесян