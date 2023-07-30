Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности плавания после еды

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Врач Сергей Вялов советует воздержаться от нагрузок на мышцы на 1,5-2 часа после приёма пищи.
Радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что в случае, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, может начаться изжога или отрыжка, которая может сбить дыхание во время плавания.
После возникновения изжоги и отрыжки может последовать приступ аритмии, а также спазм бронхов. Всё это вкупе может довести человека до реанимации. Человек может даже утонуть, предостерег специалист.
После еды нужно обязательно выдержать время и дать организму время на переваривание пищи, и только после этого отправляться купаться.
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После возникновения изжоги и отрыжки может последовать приступ аритмии, а также спазм бронхов. Всё это вкупе может довести человека до реанимации. Человек может даже утонуть, предостерег специалист.
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Мария Фирсова