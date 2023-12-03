Гастроэнтеролог Вялов рассказал о пище, вызывающей рак поджелудочной железы

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал в своём Telegram-канале об основных причинах возникновения серьёзных заболеваний поджелудочной железы. Его слова приводит издание «Российская газета».
Специалист посоветовал россиянам обращаться к врачу при первых же признаках проблем с поджелудочной, поскольку последствия таких заболеваний могут иметь летальный исход.
Одним из опаснейших заболеваний, по словам Вялова, является панкреатит. В 85% случаев он возникает при чрезмерном употреблении алкоголя и плохой работе желчевыводящей системы. Вместе с тем причиной может быть и употребление в пищу жирную еду.
При этом Вялов подчеркнул, что жиры являются основными компонентами для нормального функционирования организма. Однако потреблять жиры следует в умеренном количестве, что польза не переросла во вред.
Гастроэнтеролог посоветовал два способа для того, чтобы избежать возникновения панкреатита. Можно изменить образ жизни и скорректировать питание вместе с употреблением выписанных врачом лекарств. А второй способ – это лечение в в стационаре при поддержке специалистов.
Вялов добавил, что лишнее количество жира в организме может в конечном итоге привести к возникновению различных видов онкологических заболеваний, в том числе к раку поджелудочной железы.
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Одним из опаснейших заболеваний, по словам Вялова, является панкреатит. В 85% случаев он возникает при чрезмерном употреблении алкоголя и плохой работе желчевыводящей системы. Вместе с тем причиной может быть и употребление в пищу жирную еду.
Гастроэнтеролог посоветовал два способа для того, чтобы избежать возникновения панкреатита. Можно изменить образ жизни и скорректировать питание вместе с употреблением выписанных врачом лекарств. А второй способ – это лечение в в стационаре при поддержке специалистов.
Вялов добавил, что лишнее количество жира в организме может в конечном итоге привести к возникновению различных видов онкологических заболеваний, в том числе к раку поджелудочной железы.
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Анастасия Чинкова