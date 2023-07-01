Гастроэнтеролог Вялов рассказал о сорняке, который защитит организм от рака

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Гастроэнтеролог Вялов заявил, что крапива за счет витамина К уменьшает риск развития рака
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что крапива благодаря своим полезным свойствам способна защитить человеческий организм от рака. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Вялова, ценность крапиве приносит витамин К, который способствует укреплению костей и помогает в борьбе с атеросклерозом диабетом.
Гастроэнтеролог также отметил, что витамин К способен уменьшить риск развития рака. Однако важно его употреблять в умеренных количествах. Большое количество витамина может привести к тромбозу и кровотечению. Рекомендуемая доза составляет от 50 до 100 мкг в день.
Вялов дополнил, что суп с крапивой может улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление.
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По словам Вялова, ценность крапиве приносит витамин К, который способствует укреплению костей и помогает в борьбе с атеросклерозом диабетом.
Вялов дополнил, что суп с крапивой может улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление.
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Екатерина Коршунова