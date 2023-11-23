«Геморрой и секс на камеру»: Люди рассказали о неудачных сексуальных экспериментах

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Мужчины и женщины на форуме Reddit в разделе AskReddit рассказали о сексуальных опытах, о которых они пожалели.
Один из пользователей с ником Randomhero4200 рассказал, что в 21 год у его появился геморрой. Ему было больно в области ануса, но он не придавал этому значения. Он поделился, что занимался сексом с девушкой, более опытной. Она хотела простимулировать ему анальное отверстие, но он сопротивлялся.
Некоторые женщины рассказали, что ради просьбы партнера, записывали интимную близость на видео.
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«Однажды она решила удивить меня. Поверьте, я взвыл от боли!», — написал парень.
«Пожалела, что записывала секс на видео. Я согласилась, было очень возбуждающе тогда, а теперь я постоянно вспоминаю о том, что это видео где-то есть», — поделилась девушка с ником MaddiePitful03.Также кто-то пожалел об неправильном использовании секс-игрушек и других приблуд. Academic_Tower2291 рассказал, что после использования разогревающего лубриканта, он с партнершей оказались в кабинете врачей с ожогами.
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Алина Юрчак