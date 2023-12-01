Генерализация эпидемии: Больше 1% беременных в России ВИЧ-инфицированы

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В 17 регионах России ситуация с ВИЧ благополучная или нормальная, в 25 проблема выражена высоко или выше среднего. Об этом говорится в ежегодном рейтинге российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным».
Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отметил, что в регионах с «нормальной обстановкой» в любой момент может всё измениться. Так, во многих субъектах уже фиксируются признаки генерализованной эпидемии*, добавил он в беседе с «Радио 1».
* Эксперты выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная (фиксируются единичные случаи), концентрированная (заражено более 5% наркопотребителей, секс-работников, заключенных) и генерализованная (заражено более 1% беременных женщин).
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«Я бы не стал говорить, что ситуация благополучная, потому что она может ухудшиться в любой момент. В некоторых регионах пока нет признаков генерализации эпидемии, а больше чем в 20 регионах уже есть. Потому что там больше, чем у одного процента беременных женщин обнаруживается ВИЧ-инфекция. А по международной классификации, это главный признак генерализации эпидемии», — отметил Покровский.
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