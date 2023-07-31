Гепатолог Монахов предупредил о возможности инфицирования гепатитом из-за татуировок

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Во время нанесения татуировки существует опасность заражения гепатитом В или С в том случае, если иглы для оформления рисунка не прошли качественную обработку. Об этом рассказал врач-гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.
Врач с грустью отметил, что в последнее время количество случаев заражения хроническим вирусным гепатитом возрастает. Это связано с парентеральными путями передачи заболевания, то есть такими, которые минуют желудочно-кишечный тракт. Это могут быть хирургические операции, переливание крови, визит к стоматологу, наркомания, татуировки. Если иглы не прошли тщательную термическую и химическую обработку, то риск заражения очень велик. Свести татуировку можно легко, а вот лечение гепатита чаще всего оказывается долгим и сложным, заключил Дмитрий Монахов.
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Александр Бойцов