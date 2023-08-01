Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз

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В России начинается сезон арбузов — одной из самых популярных летних ягод. Принято считать, что арбуз полезен для здоровья. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное употребление арбуза вредит вашему здоровью.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», что арбуз на 90% состоит из воды и содержит полезные витамины. Однако в ягоде содержится много фруктозы, которая повышает уровень сахара в организме.
Специалист рекомендовала относиться аккуратнее к арбузу людям с лишним весом, а также с заболеваниями мочеполовой системы, почек и поджелудочной железы.
В заключение Жанна Коробейникова отметила, что арбузы – это лидеры по количеству нитратов, поэтому их не следует покупать возле дорог и возле загрязнённых территорий.
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«Это тот же сахар, только в профиль. Это то, что в нашем организме становится глюкозой, как и обычный тростниковый сахар. В большом количестве ничего хорошего она за собой не несёт. Помимо этого, арбуз обладает высоким гликемическим индексом (мера того, как быстро и сильно углеводы, которые содержатся в продукте, повысят уровень сахара в крови, — прим. Ред.). В арбузе его почти 75-80 единиц. Поэтому садиться на арбузную диету нельзя. Единственное, к чему может привести арбузная диета – это к гепатозу печени», — сказала нутрициолог.
В заключение Жанна Коробейникова отметила, что арбузы – это лидеры по количеству нитратов, поэтому их не следует покупать возле дорог и возле загрязнённых территорий.
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Екатерина Шмакова