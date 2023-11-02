«Ложка сахара не повредит»: Что на самом деле будет с теми, кто годами пьет сладкий чай?

Deagreez
Геронтолог Алексей Москалёв усомнился в недавних заявлениях Медицинского центра Лейденского университета о безвредности сахара.
Ранее сотрудники медцентра Лейденского университета, находящегося в Нидерландах, заявили, что относительно безопасной нормой сахара является 5 грамм или чайная ложка. Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS Science.
В беседе с изданием «Комсомольская правда» Москалёв предупредил, что чрезмерное употребление сахара может сказываться на здоровье. Сахар может провоцировать ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы. Также сахар ускоряет старение.
Читайте также:
Эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса
Учёные назвали оптимальную продолжительность сна
Врач Амеличкина рекомендовала съедать не более 30 г горького шоколада в день
В беседе с изданием «Комсомольская правда» Москалёв предупредил, что чрезмерное употребление сахара может сказываться на здоровье. Сахар может провоцировать ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы. Также сахар ускоряет старение.
«Пристрастие к сладкому точно ускоряет старение кожи, артерий, капилляров, вен, многих других органов и нашего головного мозга», — заявил специалист.Он также усомнился в достоверности данного исследования, так как PLOS Science публикует материалы, которые не соответствуют высоким стандартам качества и несут сомнительные выводы. Он также указал на то, что данное исследование наблюдательное, а не клиническое.
Читайте также:
Эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса
Учёные назвали оптимальную продолжительность сна
Врач Амеличкина рекомендовала съедать не более 30 г горького шоколада в день
Алина Юрчак