Гинеколог Айрапетов предупредил о вреде нерегулярной половой жизни

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Длительное воздержание может привести к изменению гормонального фона, что становится одной из причин сахарного диабета. Из-за дефицита гормонов ухудшается состояние кожи, ногтей и волос. Страдает нервная система.
Воздержание для женщины опасно тем, что может привести к нарушению работы яичников и матки, сбою менструального цикла. А мужчины могут страдать от варикозного расширения вен в малом тазу, простатита и эректильной дисфункции.
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