Гинеколог Дементьева рассказала о рисках перелетов во время беременности

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По мнению врача, отказаться от перелётов стоит на критических сроках беременности
Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Виктория Дементьева рассказала «Газете.Ru», что от перелетов стоит отказаться на критических сроках беременности, к которым относят периоды имплантации эмбриона, ранней и поздней плацентации и период органогенеза.
Самый безопасный период для перелетов во время беременности – второй триместр.
Также Виктория Дементьева рекомендует не летать, когда речь идет о беременности в позднем репродуктивном возрасте, при невынашивании беременности в анамнезе, если есть риск истмико-цервикальной недостаточности, при угрозе прерывания беременности, в случае наличия хронических заболеваний.
Ранее дерматолог Манханова рассказала, от каких косметологических процедур придётся отказаться во время беременности. Врач-дерматолог, косметолог Саран Манханова рассказала, что беременным не следует делать лазерную, фото- и электроэпиляции. Также не рекомендованы восковая или сахарная эпиляция. Болезненные ощущения могут привести к ненужному стрессу будущую мать.
Самый безопасный период для перелетов во время беременности – второй триместр.
Ранее дерматолог Манханова рассказала, от каких косметологических процедур придётся отказаться во время беременности. Врач-дерматолог, косметолог Саран Манханова рассказала, что беременным не следует делать лазерную, фото- и электроэпиляции. Также не рекомендованы восковая или сахарная эпиляция. Болезненные ощущения могут привести к ненужному стрессу будущую мать.
Мария Фирсова