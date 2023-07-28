Гинеколог Фисюк: Некоторые женщины узнают о беременности только перед родами

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Акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что будущие мамы в большинстве случаев узнают о своей беременности на начальных сроках. Но иногда о беременности становится известно только ближе к родам, пишут «Известия».
Специалист отметила, что скрытая беременность встречается достаточно редко, однако такое бывает.
Фисюк добавила, что беременность иногда наступает на фоне аменореи (отсутствия менструаций в течение полугода).
Кроме того, женщины, у которых имеется большая жировая прослойка, могут не обращать внимание на растущий живот и не ощущать шевеления ребенка, рассказала Виктория Фисюк.
По ее словам, некоторые женщины могут испытывать страх перед беременностью и, испытывая психоэмоциональное расстройство, сознательно отрицать ее наличие.
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«Иногда на фоне беременности могут возникать кровянистые выделения, которые женщина может принять за менструацию. В особенности это возможно, если она не следит за циклом. В таких случаях можно не догадываться о своей беременности до 20 недель, а иногда — вплоть до самых родов», — цитирует издание слова собеседницы.
«В таких случаях женщина может не обратить внимание на наступление беременности, так как отсутствие менструации не будет вызывать ее подозрений», — объяснила гинеколог.
Кроме того, женщины, у которых имеется большая жировая прослойка, могут не обращать внимание на растущий живот и не ощущать шевеления ребенка, рассказала Виктория Фисюк.
По ее словам, некоторые женщины могут испытывать страх перед беременностью и, испытывая психоэмоциональное расстройство, сознательно отрицать ее наличие.
«Однако это явление встречается крайне редко», — заключила врач.
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Диана Аванесян