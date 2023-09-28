Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины

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Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что с физиологической точки зрения отсутствие секса не оказывает на женский организм никакого негативного влияния. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, при отсутствии интимной жизни важно сохранять психоэмоциональное состояние, так как на фоне отсутствия секса именно его расстройство наносит здоровью женщины вред.
Фисюк добавила, что незащищенные половые связи гораздо чаще становятся причиной проблем со здоровьем - например, инфекционных заболевания.
В случае, если женщину продолжают беспокоить вопросы о пользе или вреде секса, лучше обсудить их со специалистов, заключила гинеколог.
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«Отсутствие интимной жизни для женщины с нормальным сексуальным влечением может иметь положительный эффект, когда сексуальная энергия переходит, то есть сублимируется в активную деятельность. Эту энергию можно направить в работу, учебу, новые проекты, достижения в спорте, творчестве, — цитирует издание слова собеседницы.
«Существует очень много ложных представлений о пользе секса для женского организма. Якобы о положительном влиянии на кожу женщины, изменении гормонального фона, что не будет таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз и кист яичников. Эти и много других доводов можно услышать нередко, однако, всё это не правда», — подчеркнула Фисюк.
В случае, если женщину продолжают беспокоить вопросы о пользе или вреде секса, лучше обсудить их со специалистов, заключила гинеколог.
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Диана Аванесян