Гинеколог Казакова назвала норму набора веса во время беременности

Фото: iStock/Natalia Kuzina
ИМТ рассчитывается по формуле или при помощи специальных онлайн-калькуляторов.
«Для женщин с ИМТ от 18,5 до 24,99, что является нормой, общая прибавка веса должна составлять от 11 до 16 кг. Для женщин с дефицитом веса (ИМТ менее 18,5) — от 13 до 18 кг, с избыточным весом (ИМТ от 25 до 30) — от 7 до 11 кг, а с ожирением (ИМТ более 30) — от 5 до 9 кг», — сказала Дарья Казакова.Суточная калорийность пищи во время беременности определяется индивидуально: она зависит от уровня базального метаболизма и физической активности. Со второго триместра необходимо увеличить калорийность на 200–300 ккал\сутки.
Читайте также:
Нарколог Холдин рассказал, почему беременным нельзя даже глотка алкоголя
Мордовия официально запретила склонение к аборту
В России в 2022 году в 1,5 раза вырос спрос на экстренные контрацептивы