Гинеколог Луценко рассказала о плюсах секса для здоровья

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Акушер-гинеколог Ольга Луценко рассказала «Комсомольской правде», что регулярная сексуальная близость способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти, а также снижает риск весьма многих заболеваний.
По словам Луценко, благодаря сексу в организме человека вырабатываются четыре основных «гормона счастья»: дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Благодаря им усиливается кровоснабжение всех жизненно важных органов, включая мозг, сердце и почки. А это, в свою очередь, ведет к повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти, внимания, а также других когнитивных способностей.
Также благодаря сексу снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета, поскольку занятия любовью эквивалентны тренировке в фитнес-клубе.
Наконец, регулярная половая близость способствует профилактике многих мужских и женских болезней, поскольку улучшается кровоток в области малого таза.
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Также благодаря сексу снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета, поскольку занятия любовью эквивалентны тренировке в фитнес-клубе.
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Артем Путинцев